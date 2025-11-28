Made in 彰化！ 「烏龍茶之光」勇奪世界冠軍

Made in 彰化！「烏龍茶之光」勇奪世界冠軍震撼全球。圖／彰化縣政府提供





來自彰化鹿港老街的冰淇淋職人趙韻嵐，以在地食材打造的手工義式冰淇淋「烏龍茶之光」（Luce d’Oolong），在義大利西西里島舉行的第17屆 Sherbeth Festival 國際冰淇淋大賽中，從全球逾 50 名頂尖職人中脫穎而出，一舉拿下世界冠軍。義大利《共和報》更以「世上最好的冰淇淋」盛讚這款作品。這是台灣冰淇淋首次在該賽事奪冠，也讓「Made in 彰化」的甜點站上國際舞台。

Made in 彰化！「烏龍茶之光」勇奪世界冠軍震撼全球。圖／彰化縣政府提供

縣長王惠美昨（27）日前往山風藍義式冰淇淋店致賀，並邀請民眾到鹿港旅遊時，別忘了品嘗這款榮獲世界肯定的「世界美味」。她表示，山風藍以彰化在地農產如社頭芭樂、大村葡萄、溪州黑米、福興牧場鮮奶及在地蜂蜜等研發多款特色口味，而這次奪冠的「烏龍茶之光」，更以鹿港百花蜂蜜與台東紅烏龍呈現純淨香氣，深受評審好評，是融合傳統與創新的代表作品。

廣告 廣告

山風藍創辦人趙韻嵐分享，原本考慮創業地點時，希望能留在家鄉鹿港，在先生支持下從香港返台，於2018年創立品牌。八年來持續精進技術並累積創作能量。她也感謝彰化縣政府的青年創業補助協助品牌行銷，讓作品被更多人看見，此次能獲得世界冠軍，是極大的鼓勵。

彰化縣政府指出，為支持青年返鄉創業，縣府積極打造友善創業環境，編列「青年創業獎勵補助」1,000萬元，提供18至45歲、設籍彰化的青年申請。青年只需完成30小時創業課程並提出企畫，即可申請最高30萬元的「創業圓夢類」補助。目前已有136位青年透過此計畫創業成功，累計補助超過3,300萬元。縣府將持續陪伴青年在熟悉的故鄉築夢，推動地方產業與品牌成長。

Made in 彰化！「烏龍茶之光」勇奪世界冠軍震撼全球。圖／彰化縣政府提供

世界冠軍-烏龍茶冰淇淋。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 2025冬戀蘭陽溫泉季 幸福流動暖心迎冬