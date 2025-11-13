Maersk調整TP11跨太平洋航線新掛靠港

根據英國航運相關網站引述，丹麥馬士基航運（AP-M―Maersk）近日宣布，該公司跨太平洋（Asia―US East Coast）服務之一「TP11」航線將進行輪替（rotation）調整，目標是提升航程效率與美國東岸港口連通性。

沿途新的掛靠路線如下：

海防（Haiphong）―寧波（Ningbo）―上海（Shanghai）―拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas）―薩凡納（Savan-nah）―查爾斯頓（Charleston）―紐約（New York）―新加坡（Singapore）。

原本查爾斯頓港在薩凡納港前，調整後薩凡納港將於查爾斯頓之前抵達。

調整生效包括：東航（Asia→US East Coast）方向之TP11「SEROJALIMA／544E」，預定二○二五年十一月十一日從上海港起航。

返航（US East Coast→Asia）方向之TP11「SEROJA LIMA／550W」，預定二○二五年十二月十一日抵達薩凡納港。

Maersk表示，此次掛靠港調整為該公司「持續提升網絡穩定性及為客戶提供更可預測且高效運輸方案」的一環。透過將薩凡納港置於查爾斯頓港之前，預期可縮短船舶在美東港口滯留時間、提升貨物吞吐效率。這項調整反映出Maersk對美東市場連通性及供應鏈節奏的重視，尤其對依賴亞洲至美國東岸通道的進出口物流業者。

儘管掛靠港調整為操作優化，但對貨主而言，需檢視是否影響原先安排之轉運港口或後續內陸運輸鏈，貨主與代理應密切留意訂艙、裝載及貨物抵達時間變化。

分析師認為，在全球航運供應鏈仍有變數背景下，Maersk這類網絡優化策略也許將成為航運業內「穩定操作」的新趨勢。

Maersk對TP11航線掛靠港調整，代表其在全球航運網絡中的戰略布局更加精細化，也為亞洲―美國東岸貨物流動帶來新的步調。貨主、代理商及運輸鏈各方應提前做好應變與協調。