MAGA大會砲火四射 力挺范斯當總統成焦點

（中央社記者廖漢原紐約21日專電）美國年輕保守運動領袖柯克遇刺身亡後，「美國轉捩點」週末在鳳凰城舉行年度大型集會，「讓美國再次偉大」（MAGA）名嘴雖為政治影響力公開口角，但大會力挺副總統范斯（JD Vance）參選總統成為焦點。

「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人柯克（Charlie Kirk）在亞利桑那州鳳凰城創立的機構「美國轉捩點」，於2021年首次在鳳凰城舉辦大型集會AmericaFest，保守派名嘴與Podcast節目主持人在活動中發表演說，吸引數萬名保守派年輕支持者出席。

美國總統川普（Donald Trump）2024年於活動發表演說，大批年輕群眾投入「讓美國再次偉大」運動，柯克的支持被視為川普勝選重要關鍵之一。

AmericaFest今年活動於18日至21日盛大舉行，不過柯克過世後，MAGA運動因川普執政出現路線與影響力之爭，一改和諧風氣，多位重要成員活動期間因反猶太、移民與健保等議題針鋒相對。

網路媒體Daily Wire創辦人夏皮洛（Ben Shapiro）活動首日公開批評MAGA知名領袖是搞詐欺的騙子；福斯新聞頻道（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）、前主播凱莉（Megan Kelly）與前川普策士班農（Stephen Bannon）等陸續在活動中，用「浮誇」、「MAGA之癌」與「不再是朋友」等激烈言詞回敬夏皮洛。

接任「美國轉捩點」執行長的柯克遺孀艾瑞卡．柯克（Erika Kirk）緩頰說道，AmericaFest活動不是傳聲筒，柯克支持有品質的辯論。

美國政治分歧，立場各異的評論員在Youtube與Podcast頻道各自擁有數百萬追隨者，節目充斥未查證內容與陰謀論點，主流媒體極少引用這些說法，但數位意見領袖群的政治影響力不遜於傳統媒體。

保守派Podcast主持人歐文斯（Candace Owens）曾在AmericaFest演講中，稱法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）是男性引起軒然大波，馬克宏夫婦隔海控告。

紐約時報（The New York Times）指出，MAGA運動缺了招牌面孔柯克，導致週末大型集會成了爭奪方向的競技場，而崇高領袖川普進入第2任期，對許多忠實支持者來說場面不忍直視。

吵鬧之外，艾瑞卡．柯克在活動首日公開支持副總統范斯進軍白宮。華爾街日報（Wall Street Journal）分析，龐大的柯克帝國已選邊站，「美國轉捩點」為范斯設立競選架構，計劃初選時在關鍵愛荷華州推出全數99名黨代表。（編輯：張芷瑄）1141222