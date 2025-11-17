「MAGA女王」決裂川普! 為公佈艾普斯坦文件成「叛徒」 收到炸彈威脅

美國共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·格林。 圖：取自馬喬麗·泰勒·格林Facebook

[Newtalk新聞] 近日，因要求公佈艾普斯坦案檔，被稱為「MAGA女王」的喬治亞州眾議員泰勒·格林與美國總統川普決裂。

當地時間 16 日，她在社交媒體表示，由於川普對她的攻擊煽動了激進分子，她已經收到了管狀炸彈威脅。

艾普斯坦案正成為美國共和黨乃至 MAGA 陣營內部分歧引爆點。格林是推動艾普斯坦案檔公開的人之一，近期已多次批評川普過度關注外交政策、忽視國內民生與經濟問題。

川普當地時間 14 日突然爆發，宣佈撤回對格林參加中期選舉的支持與背書，並辱駡格林是「咆哮瘋子」。格林則回擊川普此舉是殺雞儆猴，目的是阻止艾普斯坦相關檔案公開。此後雙方矛盾不斷升級。

廣告 廣告

曾是川普(右)的強力支持者、美國國會議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）。 圖:翻攝自X帳號@RepMTG

當地時間 16 日，格林在 X 網站發文稱：「現在已經開始有惡作劇披薩送到我家和我的家人那裡了。我的建築公司辦公樓還收到了管狀炸彈威脅。川普總統對我無端且惡毒的攻擊，無異於向危險的激進分子發出暗號，可能會導致我和家人遭遇嚴重襲擊。」

她寫道：「我以前就經歷過這種事。事實上，我在全國各地競選、為川普總統聲援期間，我家和家人住所就接到過數十次『謊報險情』電話，還有這種惡作劇披薩投遞。更嚴重的是，我收到的死亡威脅數量在國會議員中數一數二，最終導致多名男子被定罪入獄。」

格林強調，如今川普稱她為「叛徒」，這完全是「不實且可怕的指控」，且川普選擇和她決裂的時間點，剛好就在眾議院就公開艾普斯坦案檔進行投票的前幾天。

共和黨保守派議員格林（左）曾因不滿眾院議長強生（右）協助通過援外法案，進而對他發動罷免動議。 圖：取自Marjorie Taylor Greene臉書和美國國會官網

「我不是叛徒，但是當美國總統不負責任地稱本黨一名國會議員為叛徒時，他其實是在暗示對待叛徒該採取什麼行動，政治中這種有害且危險的言論必須停止。」格林表示。

據悉，美國眾議院近期將就「艾普斯坦檔透明法案」進行投票，若獲得通過，該法案將強制美國司法部向公眾公開相關檔，投票最早可能在當地時間 18 日進行。格林是 4 名簽署動議、試圖強制眾議院就公佈司法部艾普斯坦相關檔進行投票的共和黨人之一。

當地時間 16 日，該法案的共同發起人之一、共和黨眾議員湯瑪斯·馬西表示，可能有多達 100 名共和黨議員投贊成票。

格林在X帳號上的貼文。 圖 : 翻攝自X

格林當日也再次對媒體表示，雖然她仍然支持川普，但她不同意他試圖掩蓋艾普斯坦檔的做法 :「我認為我們的國家應該在這些檔上保持透明，我不認為有錢有勢的人如果做錯了什麼事就應該受到保護。」

她補充說：「我完全不知道檔案裡有什麼，我連猜都猜不到。但每個人都在問的問題是，為什麼一些人要如此拼命地反對公開文件呢？」

川普過去曾多次與艾普斯坦見面，遭質疑是否真的參加過「蘿莉島」 圖：翻攝自 X @mjfree

針對在艾普斯坦案上的相關指控，川普一再堅稱，要求公開他與艾普斯坦關係的呼籲是一場「騙局」。當地時間 14 日，川普指示美國司法部調查與艾普斯坦關聯的民主黨人。

他在社交媒體上發文說，自己已要求司法部及其下屬聯邦調查局調查愛潑斯坦與前總統比爾·克林頓、前財政部長拉裡·薩默斯、職業社交網站領英聯合創始人裡德·霍夫曼、摩根大通等人員和機構間的關係。

分析認為，此舉旨在「對沖」日前民主黨人公佈涉川普的艾普斯坦相關檔案產生的影響。

《紐約時報》形容，對於日前曝光的艾普斯坦相關內容，川普的回應再次沿用了他在應對危機時的慣用策略：轉移焦點、指責他人或改變話題。他甚至會試圖把對手拉進這一場景中，然後自己離場。

眾議院監督委員會近日公佈超過 20,000 頁與已故性犯罪者艾普斯坦有關的文件與電子郵件，其中一封揭露，艾普斯坦曾聲稱總統川普曾與其「一名受害者相處數小時」，引發軒然大波。 圖：擷取自 X 帳號 @maddenifico

自 2021 年進入國會後，格林一直是川普陣營中最堅定、最高調的支持者之一，被視為 MAGA 運動的核心人物之一。川普也長期對她高度評價，稱她「勇敢」、「無所畏懼」，並在2022年、2024 年的共和黨內鬥中力挺她，使她在黨內地位迅速上升。

對於這對曾經最親密的盟友如今公開決裂，《政治新聞網》( Politico ) 直言，兩人的公開互嗆凸顯了 MAGA 陣營日益擴大的分歧。

報導指出，當下正值共和黨政治敏感時刻。共和黨在最近的地方選舉中遭受重創，其中一部分原因是民主黨圍繞政府關門和生活成本問題的有效宣傳。民主黨希望這種勢頭延續到中期選舉，從而重奪眾議院控制權。

美國明年舉行國會中期選舉，MAGA 的支持對共和黨選情而言同樣重要。《美聯社》表示，格林與川普的分道揚鑣預示著 MAGA 陣營在明年的中期選舉前或將出現更多裂痕。而就在本月早些時候，民主黨在紐約市長選舉以及維吉尼亞州和新澤西州的州長選舉中均取得了勝利。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 一天斃192入侵者! 紅軍城俄兵5天逾500傷亡 12戰車毀 500無人機遭擊落

高市早苗「自衛隊介入」言論 中日今溝通! 中批 : 日本「3個沒想到」…..