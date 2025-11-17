MAGA眾議員格林：盼與川普修復關係 為參與有毒政治道歉

「讓美國再次偉大」(MAGA)大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也是川普總統在國會的重要盟友，卻因為在眾院推動表決，要求政府公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案，而與川普公開決裂。但她又試圖修復與川普的關係。

格林16日接受有線電視新聞網(CNN)主播丹娜‧巴許(Dana Bash)專訪時說，希望與川普修復關係。她說：「我是基督徒，信仰當中最重要的一部分就是原諒，我承諾做到這一點。」

川普競選期間承諾上台後會宣布艾普斯坦文件，但現在川普政府卻不願公布資料，並稱艾普斯坦陰謀論是民主黨推動的騙局。

格林受訪時說：「我與強暴受害者站在一起。我與遭受性虐待可怕處境的兒童站在一起。我跟人口走私倖存者、受困於人口走私的受害者站在一起。對於這些我不會道歉。」

她表示：「我相信國家應該看到這些檔案得以透明化，我不認為有權有勢的人如果做錯事應該受到保護，我與婦女站在一起。」

格林15日在社群媒體X發文寫道，因為要求公布艾普斯坦檔案而遭川普點名批評，「不禁讓人懷疑檔案裡到底有什麼內容」，是誰或哪個國家在施壓。

川普多次表示，他與艾普斯坦案毫無關係，早在2000年代已不再往來。

巴許在訪問中詢問格林，是否認為艾普斯坦檔案裡有某些內容是川普不希望美國人民看到的。格林回答：「很多人對於這一點都感到困惑。」她說，跟許多女性選民接觸時發現，「她們都一再表示，川普並沒有做錯任何事」。

格林說，她希望美國人結束有毒的政治鬥爭，並稱她最難過的是川普稱她是「叛徒」，「這類字眼使人言行激進，將我的生命置於險地」。

但當巴許追問格林自己也有激烈政治言論的歷史時，格林說：「我想說的是，秉持謙遜態度，我要為捲入對我們國家非常不利的有毒政治道歉。」

