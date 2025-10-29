MAGA與十五五的角力

全球矚目的韓國「川習會」將於10月30日（周四）舉行。川習握手瞬間，將成為國際媒體爭相捕捉的畫面，但真正的角力，卻發生在鏡頭之外。川普與習近平6年來首次面對面對話，表面上是為美中關係「降溫」，實則是兩個大國發展路線直接對撞。

川普「讓美國再次偉大」（MAGA）美國優先策略，對上習近平「十五五」國家戰略規劃。MAGA與十五五，表面看來一為美國內政口號，一為中國中長期國策，但兩者早已形成制度性對撞。川普執政以來重啟貿易壁壘、主張製造業回流，強調「經濟安全即國家安全」，藉由關稅壓力與科技封鎖，減緩美國對外依賴與競爭優勢流失；與之相對的，是中國於四中全會提出「科技自立自強」、「供應鏈內循環」、「高品質發展」三大主軸，核心在於擺脫對美科技與市場依賴，轉而打造自己的現代化產業體系。

廣告 廣告

「川習會」的焦點在於三大關鍵問題的進展：其一，關稅安排是否能達成具體可驗證協議；其二，稀土與磁性材料關鍵資源出口是否能建立穩定且透明機制；其三，雙方是否願意就AI與先進晶片等敏感科技劃出清晰出口邊界。若以上三個問題在川習會後皆無具體落地方案，峰會氣氛再和諧，也只是曇花一現。

在這樣的背景下，川習握手更像是兩國談判開場與彼此試探角力，而非尋求和解。事實上，中美雙方早在會前進行多輪試探與施壓；中國擴大稀土出口審批，以此作為「卡脖子」反制工具，讓全球供應鏈感受戰略性風險；美國則以加徵高達100％懲罰性關稅為手段，重新啟動《301條款》調查，為談判預留「先開高再讓步」餘地。

然而，在這場角力的邊緣地帶，台灣的戰略處境顯得更為敏感且複雜。台灣並非川習會公開議程一部分，卻可能成為雙方私下談判議題。北京透過新華社連續三天發布「鍾台文」署名文章，從「兩岸一家人」軟性基調，逐漸升高到強調「祖國必然統一勢不可擋」。無疑是在營造施壓氛圍，試圖藉由美中互動使美方對台政策產生戰術性調整。相對地，川普強調「我很尊重台灣」，但這份尊重若無制度性保障、軍售承諾或國際參與空間的具體支持，終究可能淪為「外交辭令」的場面話。

同時，日本與韓國的動態也不可忽視。日相高市早苗率先與川普會晤並簽署兩份宣言，宣告「美日同盟新黃金時代」並承諾加強稀土供應鏈擴展合作。「川高會」延續安倍外交路線，高市透過與川普會面，試圖摸清川普對防衛台灣態度，反映日本對於美中關係「過度和解」焦慮。韓國總統李在明日前也坦言，韓國就像「夾在兩個磨石之間的國家」，凸顯身處美中對抗格局下的戰略壓力。

台灣在同樣在此情境，扮演具備高科技能量卻戰略位置脆弱角色，擔心在大國交易中淪為籌碼。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）