「MAGA」人群如何走向分裂？這對特朗普意味著什麼？

[AFP via Getty Images]

兩週前的白宮，美國總統特朗普在他的內閣會議上，環顧著擠滿高級顧問、政府官員和幕僚的長桌，做出了一個預測。

他說，下一位共和黨總統候選人「很可能就坐在這張桌子前」。

「也可能是坐在這張桌子前的好幾個人，」他補充說，暗示未來可能出現的選舉對決。

儘管憲法修正案限制他最多只能擔任兩屆總統，每屆為期四年，但上週二晚在賓夕法尼亞州的一場集會上，支持者仍高喊「再幹四年」。當時特朗普表示，他第二任期最後三年意味著「永恆」。

然而在上週的內閣會議上談到2028年共和黨總統提名前景時，他明確表示：「不會是我。」

下一次總統選舉看似遙遠，但特朗普的猜測以及其陣營內部的某些摩擦顯示，爭奪接班席位並重新定義「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的角逐已經展開。

在上月的地方選舉中，共和黨失去了部分少數族裔和工人階級選民的支持，而這些選民曾幫助特朗普在2024年重返白宮。

他的團隊成員在政策上發生爭執。其中一些人，尤其是國會議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene），已經與他分道而行，指責總統已經脫離賦予他權力的美國人。

國內外媒體都在猜測「MAGA」人群的某些基本盤出現了裂痕。《華盛頓郵報》週一的一個標題問道：「『MAGA』領袖警告特朗普，基本盤正在流失。他會聽嗎？」

警報已顯現。雖然特朗普長期以和基本盤保持一致而聞名，但未來幾個月將給美國總統及其運動帶來一系列挑戰。他的政治遺產岌岌可危。

從萬斯到盧比奧：對手林立的團隊？

兩週前，在特朗普重新裝潢、金光閃閃的內閣會議室裡，充滿了笑聲以及對總統歷史性成就的談論。

然而，特朗普環顧桌前時心中所浮現的未來總統人選，暗示了避免「MAGA」運動分崩離析的難度。

副總統萬斯（JD Vance）坐在總統正對面。作為競選搭檔，他被廣泛視為特朗普最可能的接班人——特朗普的兒子們和矽谷自由派億萬富翁的最愛。

相比特朗普核心圈中的任何人，萬斯或許更能與那些試圖建立特朗普主義意識形態的人結盟。 [Getty Images]

國務卿盧比奧（Marco Rubio）坐在總統右手邊。這位前佛羅里達州參議員曾在2016年與特朗普爭奪共和黨提名，過去十年經歷了走向「MAGA」的轉型。

他拋棄了對自由傾向的移民政策的支持和對俄羅斯的強硬立場，轉而擁抱特朗普的「美國優先」外交政策。但若說誰最接近共和黨舊勢力且仍具影響力，他首屈一指。

還有衛生部長小羅伯特·F·肯尼迪（Robert F Kennedy Jr），他的疫苗懷疑論和「讓美國再次健康」議程震撼了美國衛生體系；他坐在盧比奧旁兩席。這位從民主黨轉為獨立派再轉為共和黨的人，是特朗普去年連任過程中結盟的奇特意識形態代表。

最後，國土安全部長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）坐在桌角。雖然這位前南達科他州州長不被視為主要總統競爭者，但她對強硬移民執法的倡導——包括最近呼籲全面禁止「所有那些湧入我們國家的殺手、寄生蟲和福利蟲國家（的移民）」——讓她成為了政府政策的代言面孔。

繼特朗普之後爭奪接班並重新定義「MAGA」運動的角逐已經展開。 [Reuters]

每個人都可能認為，如果選擇參選，他們有望成為特朗普的政治繼承人，掌控過去十年重塑美國政治的運動。

轉述一句本傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）在美國民主誕生時的話，誰贏得共和黨提名，將獲得一個勝利的聯盟——前提是能維持它。

共和黨帝國的轉型

當然，這一切都沒有保證。下一代「MAGA」領袖也未必出自特朗普的核心圈。特朗普以政治局外人的姿態闖入白宮，下一位共和黨領袖可能會走相似的道路。

「下一位接替特朗普的共和黨總統必須和他區隔開來，」前伊利諾州共和黨國會議員、現任美國商會顧問羅德尼·戴維斯（Rodney Davis）說。

「但同時要確保不要偏離太遠，因為顯然曾兩度當選總統的人是特朗普。」

到2028年11月總統選舉時，美國選民甚至可能不再想要一個特朗普這樣的人。一些民調顯示他的受歡迎程度已不如以往。

YouGov本月較早前的調查顯示，他的淨支持率為-14，而今年一月再次上任時為+6。在這之上還有經濟問題，以及他不斷挑戰總統權力邊界的嘗試。

特朗普運動的領導層仍然掌握共和黨帝國的鑰匙。 [Getty Images]

然而，特朗普運動的領導層仍然掌握共和黨帝國的鑰匙，即使這個帝國近年已發生重大改變。

「我認為共和黨聯盟在過去幾十年間已經根本不同。」戴維斯說。他曾於2013-2023年在國會任職，「里根（雷根）當選時的共和黨聯盟已不復存在。」

《狂怒的思想：「MAGA」 新右派的形成》（Furious Minds: The Making of the Maga New Right）一書作者勞拉·K·菲爾德（Laura K Field）說，1980年代的里根聯盟是自由市場經濟、文化保守主義、反共產主義和國際外交的融合。

她補充說，特朗普的政黨或許最能用長期顧問、現任國務院官員麥可·安東（Michael Anton）在2016年一篇支持特朗普的文章來描述。與里根時代相比，特朗普的政黨核心原則包括「安全邊界、經濟民族主義和美國優先外交政策」。

「普通共和黨人」面對「邊緣大王」

本月較早前，保守派智庫曼哈頓研究所（Manhattan Institute）發佈了一份全面的共和黨選民調查，揭示特朗普聯盟的組成。

調查顯示，目前共和黨中有65%是所謂的「核心共和黨人」——自 2016 年以來一直支持該黨總統候選人的人士。（如果他們活在1980年代，就可能也會投票給里根。）

另一方面，有29%是「新晉共和黨人」。挑戰特朗普聯盟持久性的人群正出現在這些新共和黨人中。

僅有略高於一半的人表示，他們「肯定」會在明年的中期選舉中支持共和黨。

根據調查，這些新選民更年輕、更具多樣性，且更可能持和傳統保守派背道而馳的觀點。他們在經濟政策上偏向左派，在移民和社會議題上更自由，甚至可能更親中或批評以色列。

曼哈頓研究所外部事務副總裁傑西·阿姆（Jesse Arm）在給BBC的電子郵件中說：「關於右派未來的討論，很多是由網絡上聲量最大和最怪異的聲音主導，而不是來自真正構成共和黨基礎的選民。」

不意外的是，這些所謂的新共和黨人對特朗普的潛在接班人支持度明顯較低。70%的核心共和黨人對盧比奧持正面看法，80%對萬斯持正面看法，但新共和黨人中有同樣傾向的僅略高於一半。

其他發現可能更令共和黨擔憂。

超過一半的新共和黨人認為，美國政治中使用政治暴力「有時是合理的」——相比之下，核心共和黨人僅有20%這樣認為。

調查還顯示，他們更可能容忍種族主義或反猶言論，並更傾向於陰謀論思維——例如登月、「911」 和疫苗。

特朗普過去能將這些選民吸引進他的聯盟。問題是，他和他的政治繼承人能否留得住他們——或者他們甚至是否願意留住這些人。

「真正的重點不是這些選民將『定義』後特朗普時代的共和黨，而是未來的共和黨領袖必須劃清界線，決定誰制定議程。」阿姆說。

「黨的核心仍是普通共和黨人，而不是媒體和異見右派奇怪地熱衷於推崇的邊緣大王。」

保守派陣營內的衝突

曼哈頓研究所的民調揭示的分歧，有助於解釋過去幾個月特朗普陣營內最顯著的摩擦。

特朗普與格林的爭執最終導致後者辭去國會職務，起因是她支持全面公開與愛潑斯坦未成年性交易案相關的政府檔案——這長期是保守派陰謀論的來源。

但是這場爭議擴大為對特朗普中東政策的批評，以及指責他未能解決低收入美國人的生活成本和醫療問題。

更早為人所知的「MAGA」人群內部分裂則圍繞特朗普的經濟政策爆發，億萬富翁馬斯克年初時是特朗普的強力支持者和核心圈成員，後來譴責某些關稅和政府支出政策。

較早前，一場引人注目的「MAGA」陣營分裂因特朗普的經濟政策而爆發。 [Reuters]

目前，特朗普基本上試圖迴避另一場保守派內部的激烈爭論，即極右評論員、否認二戰猶太人大屠殺的尼克·富恩特斯（Nick Fuentes）是否應被保守運動接納。

這場爭議撼動了有影響力的傳統基金會（Heritage Foundation），並讓一些強大的右翼評論員彼此對立。

菲爾德表示，追隨特朗普的人可能難以避免捲入這場衝突。「尼克·富恩特斯擁有龐大追隨者，」她說，「保守運動獲得能量和權力的部分原因，就是迎合共和黨的這一部分。」

在共和黨控制的國會大廳裡，和總統議程的摩擦跡象開始浮現。儘管白宮遊說，仍未能阻止眾議院通過強制公開愛潑斯坦檔案的法案。

特朗普也未能說服參議院共和黨人廢除阻撓議事程序，民主黨少數派利用該程序阻擋了特朗普部分議程。

即使明年或2028年遭遇失敗，也不太可能標誌著特朗普主義的終結。 [AFP via Getty Images]

同時，特朗普的政黨在選舉中踉蹌前行，民主黨上月在維吉尼亞和新澤西州州長選舉中輕鬆獲勝。

在過去一年數十場州和地方席位的激烈特別選舉中，民主黨平均比去年11月全國選舉的類似選戰提高了約13%的得票率。

特朗普主義的未來

所有這些都將成為共和黨在2026年中期選舉前的焦點——而這無助於緩解某些人的擔憂，即沒有特朗普領銜，他們的聯盟將難以在投票箱中取得穩定的勝利。

然而，即使明年或2028年失敗，也不太可能標誌著特朗普主義的終結。

特朗普的「MAGA」運動登上美國權力巔峰的過程遠非一帆風順。這包括2018年的中期慘敗，以及特朗普本人在2020年落選，直到去年11月再次當選。

但菲爾德認為，特朗普在共和黨內帶來的變化似乎是根本性的。他的「MAGA」聯盟建立在美國長期存在的民粹主義運動基礎上，這些運動可追溯數十年甚至更久前——從1964年巴里·戈德華特（Barry Goldwater）的總統競選，到奧巴馬任內的茶黨抗議。

「這些力量並非憑空出現。它們在美國政治中潛伏已久，只是一直在醞釀。」

她認為，舊共和黨秩序是過去遺留的痕跡。

「特朗普運動將長存，舊建制派重掌大權的可能性微乎其微——這一點毋庸置疑。」