曾一度在AR領域掀起話題的Magic Leap，稍早揭曉了一款搭載Google Android XR作業系統的智慧眼鏡原型，同時宣布延長與Google現有的合作夥伴關係。Magic Leap表示，這款眼鏡是作為「Android XR生態系的參考設計」 (reference design for the Android XR ecosystem) 而打造。

Magic Leap揭曉其Android XR智慧眼鏡原型，深化Google合作、採Raxium microLED技術

外觀類似現有智慧眼鏡，整合Magic Leap光學與Google Raxium技術

從外觀來看，這款原型機與市面上其他現代智慧眼鏡相似，採用了較為厚實的鏡框以容納電子元件，並且在左側似乎配備了攝影鏡頭。

Magic Leap並未透露太多硬體細節，僅表示透過「結合Magic Leap自家的光波導 (waveguides) 與光學技術，加上Google的Raxium microLED光引擎，兩家公司正在開發顯示技術，使全天候、可穿戴的AR裝置變得更加可行。」

而此款裝置採用的作業系統，自然是Google的Android XR。至於將此智慧眼鏡原型定位為「參考設計」，意味Magic Leap可能希望將其硬體技術授權給其他品牌，共同擴展Android XR生態系。

Magic Leap歷經波折，從B2C轉向B2B後再尋新出路

回顧Magic Leap近年發展可謂一波三折，該公司最初雄心勃勃地推出面向消費市場的AR頭戴裝置，但市場反應慘淡 (據報六個月僅售出6000組)。隨後，Magic Leap大幅調整策略，轉向專注於企業市場，並且於2022年推出Magic Leap 2。

不過，公司營運挑戰似乎並未結束。今年7月，Magic Leap再次傳出將裁員75人 (主要為銷售與行銷團隊)，被視為其策略再次轉向「技術授權」的信號。

在此之前幾個月，Magic Leap宣布與Google達成協議，共同「推進XR技術的潛力」。而去年底便有報導指Google已經引入約100名Magic Leap員工參與 Android XR項目。

