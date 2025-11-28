MAKAPAH美術獎作品展 看見原民文化美好力量

記者黃朝琴／臺北報導

原住民委員會第10屆「MAKAPAH美術獎」作品展，今（29）日擇定中正紀念堂一樓藝廊登場，展前進行頒獎典禮，表揚今年得獎佳作，包括22件繪畫、23件攝影，展期至12月28日，邀大家從多元文化視角，感受原住民族文化與當代藝術交織的美好力量。

原民會表示，今年「MAKAPAH美術獎」鼓勵大家以繪畫、攝影方式，記錄所見所感原住民族文化，讓更多人更加認識臺灣原住民，共同推廣並深化原住民族文化的認識與理解。今年共徵得1527件作品，總獎金高達120萬元，參賽作品展現優秀藝術水準，歷經初選、決選兩階段評審，最後評選出45件得獎作品。

繪畫類首獎《重生》由邱進雄創作，靈感源自0403大地震後造訪花東縱谷的經驗。他運用油彩、複合材料、百慕達草當媒材，作品以植物纖維構築強烈質感，呈現大地的力量與生機，象徵原住民族先民「天、地、人共榮共生」的精神，胼手胝足建築在大自然中的家園。作品寄寓祈願，災後的人們能以原住民堅韌不屈的精神，從廢墟中再生，於荒原中重建希望。

繪畫類貳獎《同舟共濟》由江翊凡，作者以單色手法呈現，表達神靈編織有限的生命，繁衍多樣族群不同的面貌，但脫去族群色彩的分別下，大家都是福爾摩沙的海洋子民，同樣生長在這片應許之地的人們。

攝影類首獎《傳統拍刺》出自排灣族羅曾祺育之手。作者隨同表哥、排灣族拍刺師宋海華遠赴法屬玻里尼西亞大溪地，追尋南島民族傳統拍刺文化的源流。透過鏡頭凝視，串聯古老航海與文化脈絡，展現對身分認同與文化傳承的深刻思索。評審一致肯定其具備強烈的文化穿透力與卓越的美學表現力。

攝影類貳獎《蘭嶼大船下水》出自莊政廳之手，每逢「拼板舟」新船建造完成時，蘭嶼人會舉行隆重的「大船下水儀式」，船主及青年穿著丁字褲，船主揮舞長刀以驅逐惡靈，青年族人以用力拍打船身，再合力抬起大船，拋向空中數次，此時達到慶典最高潮。莊政廳以高角度廣角拍攝手法，紀錄包括拋船與地景的搭配，表現洶湧人群歡呼雀躍，這不僅僅是拋船，而是達悟文化與海洋的深度連結，以及族人對生命與自然的熱情表現。

