為了讓對材質要求極高的高階影音產品也能用上環保材料，Sony與三菱商事 (Mitsubishi Corporation) 發起一項龐大的跨國倡議，攜手包括台灣奇美實業 (Chi Mei)、台塑化學纖維 (Formosa Chemicals & Fibre)在內14家化學與材料業者，共同建構一個全新的「跨國再生塑料供應鏈」。

讓高階音響也能環保！Sony攜手14家業者打造「高品質再生塑膠」供應鏈，台灣奇美、台塑化纖入列

解決「高階家電用不了再生料」的痛點

過去，消費性電子產品使用再生塑膠 (Recycled Plastic)常面臨兩大挑戰：

廣告 廣告

• 品質不穩定：回收料的雜質難以控制，難以用於對外觀要求高的產品。

• 物性不足：高階影音產品往往需要具備高阻燃性或特定的聲學、光學特性，但傳統再生料很難達到這些標準。

這項合作計畫的核心目標，就是要打破這個限制。透過這條全新的供應鏈，Sony期望能創造「品質足以媲美原生料」的高性能再生塑膠，並且將其應用在旗下的高階電視、音響與相機等產品上。

讓高階音響也能環保！Sony攜手14家業者打造「高品質再生塑膠」供應鏈，台灣奇美、台塑化纖入列

導入「質量平衡法」與供應鏈可視化

為了確保品質與環保效益，這14家業者將導入「質量平衡法」 (Mass Balance Approach)。簡單來說，是在生產過程中將「生物質原料」 (如廢食用油、植物油)或「化學回收原料」與傳統石油原料混合，透過認證體系，將環保材料的比例「分配」給最終成品。

同時，各方也將建立一套「供應鏈視覺化模型」。從最上游的原料提煉、中游的聚合加工，到下游的模具成型，每一個環節的溫室氣體 (GHG)排放數據都將透明化，並且可被驗證，讓Sony能精確計算產品的碳足跡。

台灣廠商扮演關鍵角色

在這份14家企業的合作名單中，台灣廠商並未缺席：

• 上游原料：由Neste等公司提供可再生原料 (如生物質石腦油)。

• 中游加工：包括 出光興產、三井化學、ENEOS，以及SK geo centric等日韓大廠進行原料加工。

• 材料生產：台灣奇美實業與台塑化學纖維則在後續的材料聚合與纖維化階段扮演關鍵角色，將這些原料轉化為高品質的塑膠粒或纖維。

分析觀點

這項合作案反映了ESG趨勢下的一個重要轉折：從「有做就好」轉向「高品質與可追溯」。

過去很多品牌為了宣稱環保，會在產品中混入少量的回收料 (PCR)，但往往只能用在遙控器或機身內部零件，因為外觀質感實在不行。Sony這次的野心在於，要讓那些賣好幾萬塊的旗艦Soundbar或BRAVIA電視，外殼即便是採用環保材質設計，但依舊能維持高級質感。

特別值得注意的是，台灣廠商的參與。奇美實業近年在光學級導光板與高性能塑料的回收技術上著墨甚深，而台塑集團也在積極轉型推動綠色製程。能打入Sony講究「極致品質」的跨國供應鏈，代表台灣化學材料廠在「高階回收料」的技術實力獲得國際一線大廠認可。

對於消費者來說，未來購買Sony的新產品，或許可以少一點罪惡感，多一點對材質工藝的讚嘆——當然，希望這不會成為產品漲價的理由。

更多Mashdigi.com報導：

Fitbit創辦人再次創業！新公司「Luffu」主打AI家庭健康管家

類比霸主再出手！德州儀器斥資75億美元收購Silicon Labs，補足無線連接最後一塊拼圖

記憶體漲太兇！Valve證實新款Steam Machine與周邊延後出貨，價格恐將重新調整