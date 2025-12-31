Makiyo宣布2026離開台灣換跑道 主播劉盈盈官宣明年補辦婚宴 11

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、王昭濱／台北報導

藝Makiyo日前在為兒子「俊俊」慶生時，突然向在場友人表示，她將於2026 年離開台灣，並轉換跑道，而同場的主播劉盈盈也官宣，將在 2026 年 3 月 21 日補辦婚宴，並強調：「她不是未婚生子。」弔詭的是，政論名嘴尚毅夫當天也出現在生日趴，令外界好奇 Makiyo 口中的「轉行」，是否要轉向政經圈？

Makiyo宣布2026離開台灣換跑道 主播劉盈盈官宣明年補辦婚宴 13

Makiyo在為兒子舉辦的慶生趴當天突然向在場友人透露，她已計畫在2026年離開台灣，並考慮轉換跑道，而且是「超級大轉向」，由於當天政治名嘴尚毅夫也現身，還與 Makiyo 合照，不禁外界猜想，Makiyo「換工作」究竟是要去哪個領域？

廣告 廣告

Makiyo宣布2026離開台灣換跑道 主播劉盈盈官宣明年補辦婚宴 15

而當天也出席慶生宴的劉盈盈也分享自己的「2026 新計畫」，宣布將於 2026 年 3 月 21 日 補辦婚宴，並強調：「她真的不是未婚生子。」希望在明年的婚禮上，邀請好友見證這份幸福。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

《陽光女子合唱團》12/31暖心上映 1/3喜樂時代特邀海歸人聲合唱團獻唱

一口「香菜」竟10項農藥超標！ 築間、涮乃葉、七海都有農藥違規

【文章轉載請註明出處】