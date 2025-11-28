MAMA下新禁令！「不能煽動尖叫」藝人自由戴追悼絲帶 朴寶劍開場先致哀

娛樂中心／綜合報導

MAMA今年將於今日晚間在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

香港大埔宏福苑於26日發生五級大火，造成至少128人罹難、79人受傷，超過200人下落不明，是當地77年來最嚴重的火警。正值今日、明日舉行的「2025 MAMA Awards」也因這場重大災難全面調整典禮氛圍，雖然仍將如期舉辦，但整體基調已從歡慶轉為哀悼與節制。

根據韓媒報導，製作組已向所有參與典禮的藝人發布最新指引，強調香港當前正陷入歷史級重大災難，要求舞台呈現必須保持克制。藝人在台前台後的口吻都需以沉穩、真摯為主，不得主動引導現場觀眾大聲尖叫或歡呼。主辦方也特別提醒，開場與結尾的所有發言必須降低調性，避開任何可能引發政治聯想或爭議的內容，若藝人希望佩戴追悼緞帶，也獲得允許。

活動相關內容也大幅縮減，包括取消兩日最後的「全體合體謝幕儀式」、全面停辦紅毯，部分舞台歌詞與表演設計也在火災後緊急調整。本屆典禮主持人朴寶劍（28日）與金憓秀（29日）將於開場親自發表悼念訊息，向罹難者與家屬致意。

香港人氣男團 MIRROR 所屬公司 MakerVille 也在28日晚間宣布退出演出，表示在沉重心情下慎重評估後，決定不參與今年MAMA，並向罹難者、傷者與所有受影響者致上深切慰問，同時向支持他們的粉絲致歉。

CJ ENM 於27日公開表示，本屆MAMA將加入「Support Hong Kong」訊息，提供全場觀眾共同追悼的時刻，也將捐款協助受災家庭。主辦方表示：「衷心哀悼在火災中離世的市民，向家屬與所有飽受失去與不安的人們致意。」並強調今年舞台將以「安靜、溫暖、傳遞希望」為方向打造，相信音樂能帶來治癒與連結。

