MAMA主持金憓秀、SKZ Felix別黑絲帶開場 GD抱回「最佳男藝人獎」謝好友李洙赫

【緯來新聞網】2025「MAMA Awards」28、29日一連兩天在香港舉辦，因遇上香港宏福苑大火意外，出席的韓團偶像、主持人紛紛改以深色系服裝哀悼。今（29日）第二天演出由影后金憓秀擔任主持人，她一改過去火辣穿衣風格，改以黑西裝莊重登場，男團Stray Kids成員Felix則身穿白西裝別黑絲帶，以白馬王子風格現身，兩人一起為活動揭開序幕。

影后金憓秀擔任MAMA主持人，以黑西裝登場。（圖／翻攝自Mnet）

金憓秀也對日前的香港大火表示哀悼，「最近發生令人心痛的事情，讓我很沉痛。對於受到巨大傷害的罹難者們，與所愛之人告別的家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰，能為香港的復原盡一份心力。」

Stray Kids成員Felix則身穿白西裝別黑絲帶，為MAMA揭開序幕。

G-Dragon這次為香港大火捐款100萬港元（約400萬台幣），這次他率先拿下典禮中第一個獎項「最佳男子單人舞蹈表演獎」，GD這次也在感言中提到香港大火，他表示：「對於悲傷的香港市民們，希望我能作為為大家帶來力量的藝人，不知道該說什麼才合適，但希望大家能振作起來。」並感謝粉絲的支持，表示會繼續努力帶來更好的演出。



接著GD又從好友李洙赫手中抱回「最佳男藝人」獎，GD除了90度鞠躬領獎，也特別在感言中感謝李洙赫，「謝謝能在這裡遇到他，希望未來我也可以頒獎給他。」李洙赫則在GD發表完感言後，又再次補充：「GD是我個人很欣賞的藝人，希望未來他繼續為大家帶來帥氣的舞台。」為好友聲援。

G-Dragon從好友手中李洙赫手中抱回「最佳男藝人」獎。（圖／翻攝自Mnet）

