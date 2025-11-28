MAMA主辦方宣布！紅毯取消、典禮現場直播 增默哀橋段悼念罹難者

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

香港大埔宏福苑26日起發生嚴重大火，7棟大樓連環燃燒，目前已造成94人罹難、76傷、279人失蹤，消息震撼國際。而「2025 MAMA Awards」主辦方稍早宣布，紅毯活動將取消，但決定繼續舉行音樂活動及現場直播。

（圖／翻攝MAMA IG）

宏福苑26日下午爆發火災，香港行政長官李家超已將此事件定調為「嚴重級災難」，全港消防及醫療力量緊急投入救援。火災的慘烈程度已造成94人罹難、76傷、279人失蹤，目前還有許多失蹤民眾尚未找到，消防員仍持續搜救中。

許多人關注「2025 MAMA Awards」是否將會取消，主辦方稍早也發出聲明，紅毯部分將會取消，但頒獎典禮照常舉行，並且會全球直播，以「沉穩、尊重」的基調進行活動，亦公布各國收看平台列表，方便全球觀眾觀賞，CJ ENM表示，典禮上將新增默哀橋段，悼念本次宏福苑火災的罹難者。

