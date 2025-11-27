MAMA典禮確定不取消！以低調、莊重形式呈現

香港大埔宏福苑26日發生五級嚴重火災，釀成44死、逾200人失蹤的慘案。然而，28、29日將在香港舉行的南韓音樂頒獎典禮MAMA首當其衝，外界好奇是否會停辦？稍早，據韓媒《MYDAILY》報導，MAMA頒獎典禮確定不會取消，但形式會更低調、莊重，不會依照原先設定的華麗規模進行。而MAMA官方也緊急發布聲明，表達立場。

《MyDaily》27日報導中提及，因香港26日發生大規模火災，2025 MAMA Awards 主辦方已在當地多次召開會議，最終決定不取消典禮，而是如期舉辦。不過，典禮將以比原本更為低調、沉重且莊重的氛圍進行。此外，當天已有多位藝人啟程前往香港。

MAMA Awards 事務局也向演出藝人發布通知，表示：「我們正迅速針對各獎項及各領域研議適當的應對方案。除了典禮相關的正式回應與活動營運流程之外，有關藝人舞台內容及頒獎台本的部分也會在充分檢視情況後，於確定後立即分享。」隨後道歉：「再次向所有藝人以及關係公司致上歉意，造成大家的擔憂十分抱歉。事務局將會密切關注整體狀況，並努力制定最妥善的方向。」

MAMA AWARDS 官方聲明全文

大家好，這裡是 MAMA AWARDS 秘書處。

我們正嚴肅看待目前發生於香港大埔地區的火災情勢，MAMA Awards 主辦委員會也正迅速針對各項事宜討論適當的因應措施。

除了典禮本身與活動營運相關的正式回應外，我們也在慎重檢視有關藝人演出內容與頒獎橋段等相關事項。一旦所有討論結果定案，我們將立即向大家更新。

為避免資訊混亂並確保對外溝通的一致性，懇請各界媒體與大眾將所有外部詢問統一透過 CJ ENM 與 Mnet 公關團隊進行聯繫。

再次向所有參與藝人及相關人士致上誠摯的歉意。主辦委員會將會仔細檢視狀況，並努力做出最適切的決策。

謝謝大家。

—— MAMA AWARDS 主辦委員會

