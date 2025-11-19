MAMA卡司超豪華！楊紫瓊將任頒獎嘉賓 GD再度登台演出
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
亞洲最重量級K-POP盛事「2025 MAMA AWARDS」將於11月28、29日連續兩天在香港啟德體育館盛大舉行，而台灣大哥大MyVideo今年將在直播館tvN頻道零時差跟播。而本屆MAMA已預告舞台將融合動畫、虛實、K-POP的跨界合作，其中包括與全球熱播動畫《K‑POP獵魔女團》的限定舞台，除重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的對決舞台，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席。
MAMA合作舞台陸續公開，包含知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台。日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出。當紅偶像團體BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS等多組男團也將打造一場跨世代的合作舞台。
此外，奧斯卡影后楊紫瓊確認出席擔任頒獎嘉賓，去年攜BIGBANG合體造成巨大韓流旋風的G-DRAGON將再度演出，韓流天團SUPER JUNIOR也將降臨，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS，新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集，將於11月28日至29日燃爆年末最強舞台。
