MAMA史上第一遭！4代男團Stray Kids首奪大賞全員淚崩 他曾隨BTS登台

2025年MAMA頒獎典禮於11月28日至29日在香港啟德體育園區舉行，國際人氣男團Stray Kids以專輯《Karma》獲得本屆「年度專輯」大賞，創下四代男團首次摘得該獎的紀錄，也是繼TWICE之後，JYP娛樂時隔7年再度獲得MAMA大賞。成員們上台時情緒激動，落淚感謝粉絲的支持。

4代男團Stray Kids出道7年來第一次獲得MAMA年度專輯大賞，也是四代男團首次拿下此獎項。（圖／翻攝自Mnet Plus）

Stray Kids全員上台領獎時，隊長方燦哽咽表示：「從練習生時期開始，我們就在電視上看到MAMA，也一直期盼能站上這個舞台獲得大賞。拿下這麼大的獎項，到現在還是覺得難以置信。想對成員們說辛苦了，能彼此安慰、理解走到今天，並把我們最愛的音樂和舞台分享給全世界，真的很幸福。謝謝公司JYP的所有家人，也最重要的是謝謝STAY（粉絲名），這份大獎也獻給你們。」

Stray Kids隊長方燦（左）哽咽感謝成員、公司職員及粉絲。（圖／翻攝自Mnet Plus）

成員昇玟在致詞時同樣哽咽，表示一路走來經歷過多次選擇與困難，正因如此才能站在今天的舞台上。他補充道，希望Stray Kids能成為粉絲的生命中不會感到後悔且值得回憶的存在，並被長久銘記。

Stray Kids成員昇玟淚謝粉絲們的支持。（圖／翻攝自Mnet Plus）

成員Leeknow在表演途中意外扭傷腳踝，行走時顯得吃力，由隊長方燦攙扶上台。昇玟先前也因腳傷需要休養，此次則在FELIX的協助下順利走到領獎台前。領獎過程中，除Leeknow在一旁努力忍住淚水外，鉉辰、彰彬都忍不住落淚。忙內I.N當場掩面哭泣，HAN與FELIX則一邊安慰，一邊也流下激動淚水。拿起獎盃時，8位成員情緒激動，難掩喜悅與感動。

Stray Kids成員鉉辰忍不住落淚，難掩得獎的喜悅與感動。（圖／翻攝自Mnet Plus）

Stray Kids此次獲得MAMA「年度專輯」大賞，也是四代男團首次拿下此獎。歷屆獲獎者多為韓國男團重量級代表，如EXO、BTS（防彈少年團）、SEVENTEEN等。值得一提的是，成員Lee Know在出道前曾以伴舞身份隨BTS登台演出，參與多首人氣歌曲舞台，包括《FIRE》、《血汗淚》、《春日》和《Not Today》，甚至隨團海外巡演，累積了豐富舞台經驗，也為團體日後的表現奠定基礎。

Stray Kids這次入榜展現了團體出道以來在音樂、舞台表現及國際人氣的穩定成長，此次獲獎不僅被視為團體出道7年來的重要里程碑，更反映其在亞洲及全球市場的高度影響力。

Stray Kids成員Lee Know曾經是南韓天團BTS的伴舞。（翻攝自Mnet）

此外，成員FELIX在發表感言時特別提及近期香港火災事件，向罹難者致上深切哀悼，並表示會一直陪伴大家，祈願受災者能早日走出傷痛，也希望災後能迅速復原。

