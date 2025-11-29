MAMA問卷列「香港台灣列國籍」惹怒陸網！官方微博急道歉：未審核外包

娛樂中心／施郁韻報導

「2025 MAMA AWARDS」在28、29日連兩天於香港舉行。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

韓國年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」在28、29日連兩天於香港舉行，主辦方設置了問卷調查，將香港和台灣列為「國籍選項」，引爆中國網路輿論。對此，MAMA官方帳號在微博道歉了。

「2025MAMA AWARDS」受到香港大火事故影響，原規劃被迫微調，雖有韓國媒體批評活動「硬著頭皮舉辦」，當天 BLACKPINK成員 Rosé 以〈APT.〉拿下年度歌曲，引起部分粉絲爭議。

典禮提供給觀眾的電子問卷，標示由「韓國觀光公社韓流觀光組」製作，用途是蒐集觀眾資料以規劃更完整的韓流演唱會體驗，並結合韓國旅遊資源。問卷的調查執行單位為「KSTAT Research」，與典禮舞台製作或表演得獎結果無直接關係。

問卷第三題要求填寫「國籍」，選項中包含「Taiwan」與「Hong Kong」，引中國網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

主辦單位在現場大螢幕投放問卷QR CODE，掃描後要求填寫「國籍」，選項中包含「Taiwan（台灣）」與「Hong Kong（香港）」。問卷提供日文、英文、簡體中文與繁體中文四種語言，而所有語言版本都出現相同分類。

部分中國網友怒批「滾回韓國辦」，也有網友認為反應過度，表示「全球很多問卷都如此分類，大家太敏感」。

對此，MAMA官方帳號「MnetMAMA」在微博道歉寫下：「問卷內容出現錯誤，係因該問卷未經MAMA事前審核。對此，負責該問卷機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。」仍引起網友熱議。

