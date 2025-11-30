MAMA問卷列「香港、台灣為國籍」惹怒陸網 主辦方:未事前審核

南韓年度音樂盛事MAMA頒獎典禮落幕，但爭議接二連三，有藝人表演到一半，舞台上的攝影機突然從台上摔落；疑似現場收音設備也出問題，韓流天王GD表演時不停調整耳機，還直接翻白眼，事後他也在官方IG留言一個倒讚。另外MAMA頒獎典禮的問卷上把台灣、香港列為國家，引發中國網友不滿。

MAMA表演中「遙控車攝影機墜落舞台」 幸無人傷

南韓音樂盛事2025MAMA頒獎典禮在香港舉辦，卻發生攝影機墜落插曲，韓團ALLDAY PROJECT成員泰山展現爆發力舞姿，台上攝影機跟拍到一半，下一秒竟突然摔落到台下，現場導播見狀立刻切換畫面。有韓國網友直呼簡直是個天大的錯誤，也有人擔心攝影師，還好墜落舞台的攝影機是裝在遙控車上，無人受傷。

GD對MAMA比倒讚 疑設備出包「唱到翻白眼」怒

頒獎舞台設備接連出狀況，就連韓流天王GD權志龍表演時疑似出現收音問題，讓GD演唱時將耳機拔掉又戴上，他也無奈抬頭翻白眼，更直接拆掉領帶。舞台出包唱得不盡興，GD事後在典禮官方IG留言一個大大的倒讚，獲得上萬粉絲相挺。

GD在典禮官方IG留言一個大大的倒讚。圖／翻攝自Instagram@mnet_mama

另外MAMA頒獎典禮的問卷上的國籍選項挑動中國敏感神經，題目詢問填寫人國籍，提供選項當中同時出現台灣、香港和中國，立刻讓中國網友炸鍋。對此MAMA官方帳號在微博致歉，稱問卷內容出現錯誤，該問卷未經事前審核，目前已回收。

MAMA官方帳號在微博致歉。圖／翻攝自Weibo＠MnetMAMA

