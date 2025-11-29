MAMA問卷將台港列為國家 小粉紅氣炸轟「下賤」

今年MAMA典禮傳出不少爭議，中國網友更不滿會後發放的問卷將港台列為國籍選項。翻攝IG



韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」昨（11/28）在香港登場，由於日前宏福苑大火造成重大傷亡，部分韓國媒體批評主辦單位「硬要舉辦」；另外，有人發現官方問卷將「Taiwan」、「Hong Kong」列為國籍選項，又讓許多中國網友跳腳，在微博痛斥「下賤」。

「2025MAMA AWARDS」爭議不少，除了在宏福苑大火之後仍堅持舉辦挨批，昨天BLACKPINK成員 Rosé 以〈APT.〉拿下年度歌曲，也引發討論；豈料，第一天典禮結束後，大螢幕上顯示調查問卷QR CODE，觀眾掃描填寫表單時，第三題詢問「國籍」，選項中出現「Taiwan」、「Hong Kong」，問卷有日文、英文、簡體中文及繁體中文四種版本，所有版本都是相同分類。

廣告 廣告

事件迅速在微博炎上，中國網友怒批「韓國真是死性不改」、「有夠賤」、「滾回韓國辦」、「在中國辦活動還敢搞分裂」、「才剛捐款又來惹事」；不過也有人認為大家反應過度，「全球很多問卷都如此分類，大家太敏感」。

更多太報報導

香港大火「人禍」成分高 港人發起連署要求政府徹查究責

香港大火後 中國下令排查高樓外牆禁用「竹架」工藝

MAMA朴寶劍率全場為香港默哀20秒 RIIZE獲獎廣東話致意