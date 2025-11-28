MAMA如期舉行捐8000萬悼香港惡火！ENHYPEN出道5年奪大獎淚崩

ENHYPEN獲得包涵「VISA年度粉絲選擇獎」等三個獎項。（翻攝自My Video）

韓國樂壇盛事「2025 MAMA AWARDS」今明兩天在香港啟德體育場舉行，但因香港新界大埔宏福苑26日發生大火，迄今造成上百人死亡，官方宣布如期舉行，不過會以「支持香港」作為活動基調，用音樂為香港提供正能量，並調整各項表演環節，舞台上也取消了噴火特效，而女團MEOVV在演唱歌曲〈Burning Up〉時，也特地將歌詞改為「Turn It Up」。

典禮在平和、沈靜的氛圍中進行，幾乎所有出席的藝人都身穿黑色系衣服，每位上台頒獎和得獎的藝人皆有表達哀悼之意，正式開始前，首日主持人朴寶劍胸戴黑色追悼絲帶登台，先向火災死傷者致以慰問，並帶領全場默哀20秒，aespa Ningning、i-dle雨琦、ZEROBASEONE Ricky等多位陸籍成員也紛紛用中文發表感言，向香港火災罹難者表達深切的哀悼之意。此外，主辦方韓國CJ集團也在典禮前夕於微博上宣布將捐出2000萬港幣（約8000萬台幣）給受災居民的「大埔宏福苑援助基金」。

MEOVV在MAMA上演唱〈Burning Up〉時，特地將歌詞改為「Turn It Up」。（摘自官方X）

最終由男團ENHYPEN獲得4大獎之一的「VISA年度粉絲選擇獎」，同時奪下「TELASA最受歡迎全球藝人」與「粉絲選擇獎」，成為3冠王，7位成員上台時也激動落淚謝粉絲，另一個大獎「VISA年度歌曲」則頒給BLACKPINK成員Rosé的〈APT.〉，人在新加坡巡演的她隔空領獎，並開心和一起合唱的「火星人」Bruno Mars也分享該喜訊。

此外，女團IVE拿下全球流行歌曲、最受歡迎全球表演者與粉絲選擇獎，同樣是3冠王，最佳新人獎則由CORTIS與Hearts2Hearts獲得。出道20年的Super Junior獲激勵成就獎，以表彰其將K-POP帶向全球，隊長利特表示：「以前我們認為拿到一位、獲得大獎很重要，但現在了解到能和粉絲一起走得更久才最珍貴，希望我們能在『愛』中，一起創造更多奇蹟。」

