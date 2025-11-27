MAMA官方首度發聲了！照常舉行但流程重審 曝「3大調整方向」全力修正

記者王培驊／綜合報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

香港大埔宏福苑 26 日發生五級大火，造成至少 36 死、279 人失蹤，是近年最嚴重的住宅火警。火場距離「2025 MAMA Awards」舉辦地啟德體育館僅約 20 分鐘車程，外界擔心典禮是否會取消或延期。MAMA 官方 27 日緊急發布公告，韓媒《MYDAILY》也獨家揭露製作組最新立場。

根據報導，MAMA 工作團隊已在香港連續召開多場緊急會議，最終決定典禮「不取消、照原定日程舉行」，但整體基調將大幅調低，改以較為莊重的氛圍呈現，所有舞台、流程、頒獎內容都重新檢視、必要時調整。官網公告也提到，目前已啟動「各部門迅速討論應對方案」，包含典禮官方對應、現場運營程序、藝人舞台設計、頒獎稿件等全被納入再審範圍。

為避免訊息混亂，主辦方宣佈，所有對外溝通將統一由 CJ ENM 與 Mnet 公關團隊處理。MAMA 事務局在公告中向所有參與藝人及相關公司致歉，強調將「以最審慎態度制定後續方向」，並持續密切觀察最新狀況。目前已有多組韓星啟程前往香港，包括 IVE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE（ZB1）等，均在等待主辦方進一步通知。

MAMA 官方公告

您好，這裡是 MAMA AWARDS 事務局。

我們嚴肅看待目前香港大埔地區所發生的火災狀況，

事務局正針對各項業務迅速討論合適的應對方案。

除了典禮的官方因應與現場運營程序外，

包含藝人的舞台設計、頒獎相關大本（腳本）等事項，

也都會在充分檢視後，於整理完成的第一時間分享給各位。

為避免資訊混亂、確保溝通準確，

所有對外媒體與相關詢問窗口，將統一由 CJ ENM 及 Mnet 公關團隊負責，

敬請各位協助配合。

對於使所有藝人與合作公司受到驚擾，我們再次致上深深的歉意。

事務局將持續密切關注情勢，並以最慎重的態度制定後續方向。

謝謝您。

MAMA AWARDS 事務局 敬上

