MAMA悼香港大火！「來自冥界的男團」確定不跳了 粉絲淚嘆太可惜

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA Award」昨（28日）晚在香港啟德體育館舉行，也因為香港大火關係，主辦方臨時修改節目流程，刪掉任何敏感元素，全力為香港哀悼。就連原定第二天演出的《Kpop獵魔女團》Saja Boy，也因為背景關係遺憾取消，令不少期待已久的歌迷粉絲感到可惜。

據了解，Saja Boy是出自於Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》的虛構反派男團，憑藉洗腦神曲〈Soda Pop〉與邪氣的形象爆紅，甚至紅過原劇女主團體。背景設定為來自冥界，名稱中的Saja在韓文中更有陰間使者的含意。

此屆的MAMA也安排Saja Boy的表演環節，並找來BOYNEXTDOOR的LEEHAN、RIIZE的元彬、TWS的SHINYU，以及ZEROBASEONE的乾旭與維辰跨團合作演出，5人也為此練習許久。無奈因為香港大火事件，尷尬的時機點和角色背景，最終遺憾取消演出。

BOYNEXTDOOR的經紀公司KOZ娛樂，29日中午也在官方社群發文證實，礙於2025 MAMA Award活動規模縮減的關係，Saja Boy確定不會公演，請粉絲們諒解。

昨晚，MAMA準時直播，並取消熱鬧歡樂的紅毯環節，改為低調、莊重的形式和風格，為香港大火事件祈福。主持人朴寶劍更是全黑西裝開場，帶領所有歌迷閉上眼睛默哀，盼望不要再有任何傷亡出現。節目表演流程也大幅修改，特別是關於「火」的元素都緊急刪除，也有許多表演、合作演出都臨時喊卡，避免敏感爭議。

