MAMA最喜愛男子組合BOYNEXTDOOR 首登高雄櫻花音樂節

記者周毓洵／臺北報導

第3屆高雄櫻花音樂節演唱會將於2026年3月13、14、15日一連3天在高雄夢時代盛大登場。主辦單位今率先投下「卡司震撼彈」，宣布邀請剛奪下2025MAMA大獎「最喜愛男子組合」的韓國人氣男團BOYNEXTDOOR 首度站上高雄櫻花音樂節舞台，為明年春天的高雄掀起第一波粉絲熱潮。

BOYNEXTDOOR由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK 六位成員組成，以自然不造作的魅力、自信能量與貼近日常的音樂風格圈粉無數。團員積極參與創作，今年不僅登上芝加哥Lollapalooza舞台展現國際實力，全新作品《The Action》更締造連續3作百萬銷量的亮眼成績，人氣持續攀升。

廣告 廣告

事實上，BOYNEXTDOOR與臺灣粉絲早已培養深厚情感。他們曾於2024年4月首次來到高雄參與《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，2025年4月也在臺北完成首次巡演，場場爆滿、反應熱烈。此次將是他們第3度來臺，也特別為高雄櫻花音樂節量身打造長達60分鐘的獨家專屬舞台、誠意十足。

BOYNEXTDOOR表示，非常期待再次與臺灣粉絲相見，希望不論是一路支持的粉絲，或是第一次認識他們的觀眾，都能在櫻花盛開的高雄，留下難忘的音樂回憶。

2026高雄櫻花音樂節3月夢時代登場，BOYNEXTDOOR 領軍揭開春日音樂盛會序幕。（寬寬整合行銷提供）