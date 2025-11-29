MAMA最甜畫面！李洙赫頒獎給GD 他喊：下次換我頒給你
韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」昨（28日）起一連兩天在香港啟德主場館揭曉，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今晚在領取第2座獎項時，與頒獎嘉賓李洙赫展現深厚兄弟情，也讓網友頓時嗑起兩人的Bromance！
GD今晚繼「最佳男子個人舞蹈表演」後，再度獲頒「最佳男藝人」，巧的是頒獎嘉賓正是GD從小玩到大的好麻吉李洙赫，今年7月、11月GD來台開唱時，李洙赫都特別飛來台灣相挺，支持GD的演唱會。
而今晚當李洙赫念出GD的名字，GD準備領取獎盃前，兩人先是默契十足地90度鞠躬，接著緊握住對方的手。GD更提到，「這已經是第二次從李洙赫演員手上接過獎了，希望明年，或是未來有機會時，換我能頒獎給他。」說完還特地對著李洙赫比出大拇指。
李洙赫隨後也真心回應，接著表示，「（G-Dragon）是我非常喜歡的藝人，今後也請繼續帶來帥氣的作品。」互動超甜超溫馨。
今晚是MAMA頒獎典禮的第2場演出，由影后金憓秀擔綱主持人，除了找來安孝燮、李洙赫、李到晛、惠利、高允貞、李光洙等演員們助陣星光頒獎，開場影片還閃過周潤發今晚將現身的畫面，預告今晚可望現身頒獎。
