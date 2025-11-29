MAMA最甜畫面！李洙赫頒獎給GD 他喊：下次換我頒給你

李洙赫（左圖）一看到GD的名字立刻笑了，GD則說希望下次可以頒獎給麻吉。翻攝IG@mnet_mama

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」昨（28日）起一連兩天在香港啟德主場館揭曉，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今晚在領取第2座獎項時，與頒獎嘉賓李洙赫展現深厚兄弟情，也讓網友頓時嗑起兩人的Bromance！

GD今晚繼「最佳男子個人舞蹈表演」後，再度獲頒「最佳男藝人」，巧的是頒獎嘉賓正是GD從小玩到大的好麻吉李洙赫，今年7月、11月GD來台開唱時，李洙赫都特別飛來台灣相挺，支持GD的演唱會。

李洙赫今擔綱頒獎嘉賓，不忘向火災罹難者致哀。翻攝IG@mnet_mama

而今晚當李洙赫念出GD的名字，GD準備領取獎盃前，兩人先是默契十足地90度鞠躬，接著緊握住對方的手。GD更提到，「這已經是第二次從李洙赫演員手上接過獎了，希望明年，或是未來有機會時，換我能頒獎給他。」說完還特地對著李洙赫比出大拇指。

李洙赫隨後也真心回應，接著表示，「（G-Dragon）是我非常喜歡的藝人，今後也請繼續帶來帥氣的作品。」互動超甜超溫馨。

GD分享感言時不忘看向李洙赫，分享已是第2次從他身上領到獎，希望下次換自己頒給對方。翻攝IG@mnet_mama

GD（右）緊握住李洙赫的手。翻攝IG@mnet_mama

兩人在台上90度鞠躬。翻攝IG@mnet_mama

今晚是MAMA頒獎典禮的第2場演出，由影后金憓秀擔綱主持人，除了找來安孝燮、李洙赫、李到晛、惠利、高允貞、李光洙等演員們助陣星光頒獎，開場影片還閃過周潤發今晚將現身的畫面，預告今晚可望現身頒獎。



