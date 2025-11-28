MAMA朴寶劍沉痛致詞！一身黑現身「全場默哀30秒」 淚喊：別再有人受傷

記者王培驊／綜合報導

朴寶劍穿著全黑西裝登場，帶著全場默哀將近30秒。（圖／翻攝自Mnet TV）

「2025 MAMA Awards」今（28日）於香港舉行，典禮一開場，主持人朴寶劍便以沉痛語氣發表悼念訊息，為26日大埔宏福苑爆發的五級大火致哀。他表示，MAMA睽違七年再度回到香港原本備受期待，卻在開演前迎來極其不幸的消息，不少家庭因此支離破碎，「我們為所有失去至親的人致上最深切的哀悼。」隨後他帶領現場默哀近30秒，全場安靜無聲。

朴寶劍指出，典禮雖在沉重氛圍下舉辦，但所有工作人員與藝人依然抱持責任感完成舞台，希望以音樂傳遞安慰與希望，「願所有痛苦能被世界看見，也願更多人能投入協助香港。」他也提到，本屆MAMA將透過捐款支援災民，呼籲全球觀眾共同響應，「希望不要再有更多人受到傷害，願我們一起記住這份傷痛，一起向前走。」

MAMA典禮開場，全場先關燈默哀將近30秒。（圖／翻攝自Mnet TV）

宏福苑火災造成至少128人罹難、79人受傷，超過200人下落不明，是香港近77年來最嚴重的火警。受重大災難影響，本屆 MAMA 氛圍全面轉為哀悼與節制。根據韓媒報導，製作組已向所有出席藝人發布指引，要求舞台呈現保持克制，藝人無論台前台後皆需以沉穩、真摯口吻發言，不得帶動現場歡呼。開場與結尾致詞更被要求維持低調，避免任何可能引發政治聯想的內容；藝人若希望佩戴追悼緞帶，也獲得主辦方許可。

典禮內容也做出大幅調整，兩日最後的「全體合體謝幕儀式」取消，紅毯活動全數中止，部分舞台歌詞與表演設計也在事發後緊急修訂。本屆主持人朴寶劍（28日）、金憓秀（29日）皆會於開場親自向罹難者與家屬致意。

主辦方 CJ ENM 27日公開表示，本屆典禮將加入「Support Hong Kong」訊息，打造全場追悼時刻，並以捐款方式協助受災家庭。「我們衷心哀悼在火災中離世的市民，向家屬與所有飽受不安的人們致意。」主辦方強調，今年舞台將以安靜、溫暖、傳遞希望為方向設計，相信音樂能帶來治癒的力量。



