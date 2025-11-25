MAMA歷代最炸合作舞台整理！李孝利×BIGBANG到BTS 這些合作舞台粉絲看幾遍都起雞皮疙瘩

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）將於11/28、11/29在香港啟德體育園主場館登場，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮都眾星雲集，今年主持人分別由朴寶劍、金憓秀擔任，卡司包括G-DRAGON、aespa、i-dle、TXT、SJ、BABYMONSTER、IVE…等當紅K-POP藝人。而MAMA最為人津津樂道的，當屬每年限定的特別舞台，尤其是獨家的跨團合作舞台，精選的歌曲和舞蹈都是MAMA頒獎典禮上獨一無二的必看經典，以下就為大家盤點MAMA歷屆經典合作舞台，不僅成為當年的熱門話題，幾年後再看依舊讓人津津樂道！

MAMA歷年經典合作舞台盤點，你最喜歡哪一個？（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube、M COUNTDOWN臉書）

什麼是2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）？

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）由韓國娛樂公司 CJ ENM 和 Media Asia Entertainment Limited 共同於 1999 年創立，最初是韓國國內的音樂錄影帶獎項。隨著 K-POP 的全球流行，MAMA 逐漸擴展至亞洲各地舉辦，如日本、香港、越南、新加坡等地，並透過國際直播吸引全球粉絲參與。它不只是音樂頒獎典禮，更結合精彩表演與創新舞台，成為展現韓流文化的重要平台，也是韓國最具代表性與國際影響力的音樂頒獎典禮之一。

💗經典合作舞台1：BIGBANG × 李孝利（2008年）

在MAMA頒獎典禮還叫做MKMF的時期，當紅的李孝利與BIGBANG帶來了各自熱門歌曲的組曲表演。其中，李孝利與T.O.P的舞台「吻戲」不知讓多少現場和螢幕前的觀眾放聲尖叫！堪稱當年最轟動的名場面，至今都讓人難以忘懷。

廣告 廣告

💗經典合作舞台2：泫雅 × 張賢勝（Trouble Maker）（2011年）

Cube娛樂旗下男團BEAST的張賢勝和女團4Minute的泫雅曾經組成組成「Trouble Maker」，是當時最知名的男女組合，他們合作的歌曲性感且張力十足，從MV到現場演出總是給人火辣辣的感覺。2011年他們登上MAMA（當時叫 Mnet 亞洲音樂大獎），表演《Trouble Maker》時當場接吻，震撼了粉絲們的小心臟，後來經紀公司出面解釋只是借位吻，才讓騷動稍稍平息。

※Mnet官方頻道沒有2011年的舞台，以下是2012年版本（沒有吻），想看的粉絲可以自行搜尋~

💗經典合作舞台3：Block B x BTS防彈少年團（2014年）

Block B與BTS防彈少年團在2014年的MAMA舞台上演一場Battle演出，當時這兩團聲勢如日中天，剛宣布有合作舞台的時候，簡直讓粉絲陷入瘋狂。兩團一登台就來了一場精彩的舞蹈Battle，其中，BTS成員Jimin在舞蹈PK時直接撕開上衣，露出鍛鍊有成的結實肌肉，讓現場粉絲尖叫不已。ZICO和RM的Rap對決也讓人印象深刻，之後兩團各自帶來歌曲《Danger》和《Her》。

💗經典合作舞台4：IVE x Kep1er x NMIXX x LE SSERAFIM x NewJeans（2022年）

2022年MAMA齊聚了五組當時的新人女團 IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans，這個名單放在今天來看都是豪華到不行，也是難得的超多人舞台，畢竟當時五個組合加起來就32個人，一眼望去美女旁邊還是美女，絕對是最養眼的舞台之一，也展現了新世代的活力與潛力。

💗經典合作舞台5：TXT 崔杋圭、休寧凱 x ENHYPEN JAY x ZEROBASEONE 金泰來、韓維辰（2024年）

去年（2024年）MAMA特別舞台，由TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員崔杋圭、休寧凱、ENHYPEN的JAY以及ZEROBASEONE成員金泰來、韓維辰組成限定團體「自體發光（자체발광 TOENZE）」，五位偶像一改平日唱跳形象，組成樂團開唱，讓人留下深刻印象。

2025年MAMA頒獎典禮 合作舞台亮點

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）即將在11/28、11/29兩天登場，並提前預告將有幾個特別合作舞台，光看卡司就已經讓粉絲超期待！

👉2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台曝光《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士KYOKA登場

主持人朴寶劍與《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE 等3組男團一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。 主持人金憓秀與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演。 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。 《Kpop 獵魔女團》中的男團「Saja Boys」與女團「HUNTR/X」，將電影中的高潮對決從銀幕搬上舞台。

2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）

每年的 MAMA頒獎典禮眾星雲集，表演節目更是目不暇給，還有哪些令你印象深刻的MAMA合作舞台，也歡迎留言和大家分享喔！

🏆MAMA 2025／周潤發 楊紫瓊頒獎、真人重現《獵魔女團》、朴寶劍合作3男團！GD、SJ、Stray Kids…華麗表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台不斷更新