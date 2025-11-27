MAMA照常舉行傳取消紅毯加入默哀 aespa捐款助香港大火災民

【緯來新聞網】香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，造成至少55人死亡，279人失蹤。原訂28、29日在香港舉行的「2025 MAMA Awards」宣布照常舉行，儘管演出宣布照常舉辦，但會以「支持香港」為主題，並加入哀悼環節。韓團也紛紛透過捐款方式來幫助受災戶，女團aespa捐款韓幣9千萬（約台幣193萬）、男團Riize捐款韓幣5千萬（約台幣107萬），SM娛樂也捐出1.9億韓幣(約台幣4100萬)給香港紅十字會，用於消防、救援、提供災民生活必需品等。

2025 MAMA香港舉辦，傳出有可能取消紅毯。（圖／翻攝自MAMA X）

主辦單位CJ ENM表示活動會以「支持香港」為主題進行，「我們將以支持香港為主題，為人們提供一個共同緬懷遇難者、分擔悲痛的平台。」並表示會調整活動內容。雖然官方並未對外宣布調整哪些內容，但據香港媒體《The Standard 英文虎報》報導，演出將取消煙火特效，紅毯環節也會取消。開場會加入默哀環節，典禮本身也將改為預錄形式，播出時間未定。報導中也指出，女團MEOVV的歌曲〈Burning Up〉也有可能因香港大火，取消該首歌曲演出。

香港大埔宏福苑大火，aespa捐款韓幣9千萬幫助受災戶。（圖／翻攝自MAMA X）

女團MEOVV的歌曲〈Burning Up〉傳出可能取消表演。（圖／翻攝自MAMA X）

