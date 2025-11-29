MAMA男團跑去香港迪士尼！「插隊被抓包」又制止拍照 她怒揭超扯行徑
記者王培驊／綜合報導
日本男子團體JO1近日再度陷入爭議。該團因鶴房汐恩涉及線上賭博、大平祥生爆出劈腿等事件，部分成員暫停活動。而今（29日）晚他們將出席「2025 MAMA AWARDS」，卻有日本網紅Sakibon透露，在香港迪士尼巧遇部分JO1成員，竟發生插隊事件，且經紀人還當場對她大喊「不要拍！」。
Sakibon發文表示，自己當時在參加《冰雪奇緣》角色「阿克」的見面活動，主要是幫朋友拍攝影片，並非專門偷拍藝人，卻被JO1成員插隊打亂順序，女經紀人還對她發火。她無奈直呼：「不管是不是藝人都該排隊吧，為了這件事情跑來批評我根本莫名其妙。」她補充，一開始甚至沒認出這群人是JO1，還先發問「今天有沒有什麼四人男團在香港迪士尼」，才得知身份。
不少網友也氣憤直言：「明明是公共場合，朋友拍影片就被制止？插隊還理直氣壯，順序都不守！」、「迪士尼本該是開心回憶，結果被這些行為搞得超不爽！」、「希望下次能遵守基本禮貌，不要再讓粉絲或遊客不愉快。」
不過也有部分網友幫忙緩頰，指出迪士尼「阿克」的見面活動並非排隊形式，而是角色隨機找人互動拍照，JO1可能只是碰巧進入角色互動範圍才被選上。但仍有網友批評，MAMA活動前香港剛發生嚴重火災，多數韓國藝人低調處理或發文哀悼，JO1卻選在這時間點出現在迪士尼，無論私人或工作行程，都顯得對時事敏感度不足。
JO1是2019年日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》選出的11人男子團體，成員包括大平祥生、川尻蓮、川西拓實、木全翔也、河野純喜、金城碧海、佐藤景瑚、白岩瑠姬、鶴房汐恩、豆原一成與那城獎。團體由吉本興業與CJ E&M合資公司LAPONE娛樂運營，2020年3月4日以單曲《PROTOSTAR》正式出道。
更多三立新聞網報導
《Signal信號》趙震雄爸爸離世！「與肺癌多年抗戰」不敵病魔 享壽76歲
CORTIS奪獎！台灣成員趙雨凡「1舉動」小粉紅氣炸 怒轟：不認同中國嗎
杜汶澤台北開麵館！他突發怒狂吼「不開了」 曝崩潰心聲：不丟香港人臉
金卡戴珊腦部長動脈瘤！1疾病復發狂長疹子 淚曝肯爺現況：有時快爆發
其他人也在看
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 2 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 15 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 6 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 21 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 20 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前