MAMA男團跑去香港迪士尼！「插隊被抓包」又制止拍照 她怒揭超扯行徑

記者王培驊／綜合報導

日本男團「JO1」有大批粉絲。（圖／翻攝自微博）

日本男子團體JO1近日再度陷入爭議。該團因鶴房汐恩涉及線上賭博、大平祥生爆出劈腿等事件，部分成員暫停活動。而今（29日）晚他們將出席「2025 MAMA AWARDS」，卻有日本網紅Sakibon透露，在香港迪士尼巧遇部分JO1成員，竟發生插隊事件，且經紀人還當場對她大喊「不要拍！」。

日本網紅Sakibon表示在香港迪士尼遭到插隊，疑似就是部分JO1成員。（圖／翻攝自X平台 @sakibon69）

Sakibon發文表示，自己當時在參加《冰雪奇緣》角色「阿克」的見面活動，主要是幫朋友拍攝影片，並非專門偷拍藝人，卻被JO1成員插隊打亂順序，女經紀人還對她發火。她無奈直呼：「不管是不是藝人都該排隊吧，為了這件事情跑來批評我根本莫名其妙。」她補充，一開始甚至沒認出這群人是JO1，還先發問「今天有沒有什麼四人男團在香港迪士尼」，才得知身份。

廣告 廣告

JO1成員在香港迪士尼插隊引發熱議。（圖／翻攝自X平台 @korekoretyan）

不少網友也氣憤直言：「明明是公共場合，朋友拍影片就被制止？插隊還理直氣壯，順序都不守！」、「迪士尼本該是開心回憶，結果被這些行為搞得超不爽！」、「希望下次能遵守基本禮貌，不要再讓粉絲或遊客不愉快。」

不過也有部分網友幫忙緩頰，指出迪士尼「阿克」的見面活動並非排隊形式，而是角色隨機找人互動拍照，JO1可能只是碰巧進入角色互動範圍才被選上。但仍有網友批評，MAMA活動前香港剛發生嚴重火災，多數韓國藝人低調處理或發文哀悼，JO1卻選在這時間點出現在迪士尼，無論私人或工作行程，都顯得對時事敏感度不足。

JO1是2019年日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》選出的11人男子團體，成員包括大平祥生、川尻蓮、川西拓實、木全翔也、河野純喜、金城碧海、佐藤景瑚、白岩瑠姬、鶴房汐恩、豆原一成與那城獎。團體由吉本興業與CJ E&M合資公司LAPONE娛樂運營，2020年3月4日以單曲《PROTOSTAR》正式出道。

更多三立新聞網報導

《Signal信號》趙震雄爸爸離世！「與肺癌多年抗戰」不敵病魔 享壽76歲

CORTIS奪獎！台灣成員趙雨凡「1舉動」小粉紅氣炸 怒轟：不認同中國嗎

杜汶澤台北開麵館！他突發怒狂吼「不開了」 曝崩潰心聲：不丟香港人臉

金卡戴珊腦部長動脈瘤！1疾病復發狂長疹子 淚曝肯爺現況：有時快爆發

