MAMA確定「支持香港」為主題！舉辦哀悼儀式、捐款助災民

MAMA主辦方表示，典禮會進行哀悼儀式，希望共同為香港人祈福。（圖／@mnet_mama）

韓國年度盛事「2025 MAMA AWARDS」（以下簡稱MAMA）原定在香港28日、29日舉行，卻在26日不幸碰上香港宏福苑惡火，隨著活動即將到來，網上也出現大量傳聞。對此，主辦方再度發聲，除了強調典禮照常舉辦，也會在活動上安排默哀儀式，並捐出善款幫助受難者們度過難過。

據悉，目前香港、台灣、韓國媒體消息相當混亂，包含典禮取消紅毯、還有周潤發、楊紫瓊兩位華人大咖影星，因這次災情不會出席等，但上述傳聞均未獲得MAMA官方證實。

不過，唯一可以確定的是，MAMA典禮將如期舉辦，且採低調、莊重的形式演出。而在最新聲明中，MAMA主辦方表示，為表哀悼，將在活動過程中舉辦默哀儀式，同時會也會捐出善款，援助受到影響的家庭。並以「支持香港」作為活動主題。

2025 MAMA AWARDS全文聲明如下：

你好，以下是 2025 MAMA AWARDS的聲明：

我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。聲明如下：

「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。

為表哀悼，我們將於活動上舉行哀悼儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」

據悉，此屆MAMA陣容卡司強大，包含BABYMONSTER、SUPER JUNIOR、aespa、G-Dragon等多達30組藝人團體輪番演出。還有楊紫瓊、周潤發、高允貞、安孝燮、李光洙、李到晛、任時完、曹柔理、曹瀚結、朱智勛等多位天王級人物，都會以頒獎嘉賓身分出席。至於活動名單與流程，還有待官方公布。

