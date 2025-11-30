MAMA舞台事故！GD表演「不爽白眼」畫面曝 爆氣嗆主辦按倒讚

【緯來新聞網】南韓天王G-DRAGON於11月29日在MAMA頒獎典禮登場獻壓軸演出，不料卻爆出舞台設備與流程多處失誤，導致整體表現大打折扣，引發粉絲與觀眾熱議，甚至本人也透過社群平台以「倒讚」回應，直指主辦單位失職，事件持續延燒中。

MAMA舞台事故！GD表演「不爽白眼」曝光。（圖／翻攝IG）

當晚GD演出時疑似發生耳機收音異常，導致直播聲音品質慘不忍聽。他多次將耳機取下又戴回，臉上難掩不耐情緒，還伴隨擰脖、翻白眼等肢體動作表達不悅。有粉絲指出，Super Junior在前一日演出時也出現類似狀況，但主辦方並未及時修正。

廣告 廣告

MAMA舞台事故！GD表演「不爽白眼」曝光。（圖／翻攝IG）

另一段影片也被流出，畫面顯示GD準備演唱〈無題〉前，正在舞台旁邊喝水，背景播放的是粉絲合唱錄音。但流程突然被打斷，音樂無預警切入主曲前奏，使得他匆忙返回舞台並開始演唱，神情明顯不耐。事後，他在MAMA官方Instagram下方留下倒讚貼圖，疑似暗批主辦單位安排失當。

MAMA舞台事故！GD表演「不爽白眼」曝光。（圖／翻攝IG）

睽違多年回歸舞台的GD，在2024年底透過MAMA正式復出，時隔1年再度站上頒獎典禮，並奪得年度最佳藝人大獎。他在台上感性表示：「明年是BIGBANG出道20週年，會和夥伴們一起回歸，不再獨自上場，要像開派對一樣盡情玩。」宣告團體將重啟活動，預告2026年MAMA將有望看到BIGBANG完整體演出。

更多緯來新聞網報導

《左撇子女孩》殺進國際！強勢代表台灣問鼎2026奧斯卡金像獎

范丞丞評論熱狗惹戰火 《新說唱》五輪積分賽噴火藥味