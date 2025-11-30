MAMA舞台鏡頭「脫軌」全錄下 問卷調查「國籍有台灣」小粉紅又心碎
韓國MAMA頒獎典禮近日在香港舉辦，卻接連發生多起爭議事件，引發各方關注。其中最驚險的意外是韓團ALLDAY PROJECT登台表演時，攝影機突然脫離軌道墜落舞台邊緣，所幸未造成受傷。此外，年度藝人獎項頒給GD引發部分aespa粉絲質疑計分方式有問題，雙方粉絲在社群媒體上展開激烈論戰。
韓團ALLDAY PROJECT在2025年MAMA頒獎典禮首度亮相，表演一開始相當順利，成員們摘下面罩開始演出，前空翻也平穩落地，贏得全場觀眾熱烈尖叫。然而，表演進行到一半時，突然發生意外事故。一台軌道攝影機完全脫離預設路線，直接墜落舞台邊緣。雖然現場導播迅速切換鏡頭，但整個過程都被完整錄下，讓現場觀眾都看得目瞪口呆。幸運的是，沒有人因此受傷，表演團隊仍然完美完成了整個舞台演出。
除了舞台事故外，今年在香港舉辦的MAMA頒獎典禮還引發了其他爭議。GD獲得年度藝人獎後，部分aespa的粉絲對此表示不滿，質疑主辦方的計分方式存在問題，雙方粉絲在社群媒體上展開了激烈的爭論。
更引人注目的是，MAMA官方發布的意見調查問卷中，將台灣和香港列為獨立的國籍選項，立即引發中國網友強烈不滿。許多中國網友在社群平台上表達憤怒，要求MAMA日後不要再到中國舉辦活動。面對輿論壓力，MAMA主辦方迅速發布公告道歉，解釋這是外包廠商未經官方事前審核所導致的疏失，並表示深感歉意。
香港大火／MAMA發聲明致哀！將設默哀儀式、捐款救災
香港大火／MIRROR宣布缺席MAMA：致以最深切慰問
GD怒了！台上面露不悅全被拍 事後貼「倒讚」狠嗆MAMA主辦
MAMA問卷認台灣、香港國籍？陸網轟：注意分寸 主辦方道歉了
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
別想拍真人版！《Kpop 獵魔女團》創作者霸氣拒絕改編，理由獲網讚爆
自今年 6 月在 Netflix 獨家上線以來，動畫電影《Kpop 獵魔女團》（K-Pop Demon Hunters）便以驚人的氣勢席捲全球。即便上映已過半年，劇中那些洗腦神曲依然穩坐各大音樂排行榜前段班，粉絲們的二創舞蹈影片更是在社群平台上瘋傳。隨著熱度居高不下，外界開始出現各種關於「真人版改編」的呼聲與猜測。然而，面對這股期待，原作核心團隊其實有給出了一個斬釘截鐵的答案：「不可能」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
獨家／鄧紫棋真的要來了！經紀人「17字」回應明年大巨蛋開唱
香港天后鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來氣勢非凡，預計今年底前，總場數逼近150場，且每一站都是體育場等級、每一場吸引3至5萬人。《鏡報》今年8月獨家報導她預計明年4月來台開唱，屆時將直攻台北大巨蛋，對此，鄧紫棋的經紀窗口昨（29日）深夜捎來好消息，對大巨蛋開唱首度正面回應。鏡報 ・ 5 小時前
香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上海萬代嘉年華官方無奈宣布「活動整個取消」...中國網友反應曝
隨著中國反日的情緒越來越強烈，在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 昨日發生離譜事件，在歌手上台唱到一半時關麥關燈中斷演出直接請下台，原本官方只有取消後續舞台活動，不過不久後又緊急公告，正式宣告整個活動遭到取消。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
台灣之光！柯淑勤愛女抱回亞洲電視大獎女配角 落淚吐真實心聲
2025年第30屆亞洲電視大獎29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮。杜蕾於《在光裏的人》飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色，從中國、香港、南韓、印尼、泰國競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 5 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日籍三本柱經典賽無法到齊 羅伯茲點名阻止他參賽
世界大賽連霸的道奇隊總教練羅伯茨（Dave Roberts）接受日本《體育報知》的專訪，對於外界關心日籍「三本柱」是否參加WBC經典賽話題，羅伯茲提出各人看法，強調不同意三人都參賽的觀點，甚至點名佐佐木朗希，將會「阻止他參賽！」太報 ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
影／許媽媽牽許
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 3 小時前