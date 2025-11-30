MAMA舞台鏡頭「脫軌」全錄下 問卷調查「國籍有台灣」小粉紅又心碎

韓國MAMA頒獎典禮近日在香港舉辦，卻接連發生多起爭議事件，引發各方關注。其中最驚險的意外是韓團ALLDAY PROJECT登台表演時，攝影機突然脫離軌道墜落舞台邊緣，所幸未造成受傷。此外，年度藝人獎項頒給GD引發部分aespa粉絲質疑計分方式有問題，雙方粉絲在社群媒體上展開激烈論戰。

MAMA2025疑似發生舞台事故。（圖／翻攝MAMA）

韓團ALLDAY PROJECT在2025年MAMA頒獎典禮首度亮相，表演一開始相當順利，成員們摘下面罩開始演出，前空翻也平穩落地，贏得全場觀眾熱烈尖叫。然而，表演進行到一半時，突然發生意外事故。一台軌道攝影機完全脫離預設路線，直接墜落舞台邊緣。雖然現場導播迅速切換鏡頭，但整個過程都被完整錄下，讓現場觀眾都看得目瞪口呆。幸運的是，沒有人因此受傷，表演團隊仍然完美完成了整個舞台演出。

除了舞台事故外，今年在香港舉辦的MAMA頒獎典禮還引發了其他爭議。GD獲得年度藝人獎後，部分aespa的粉絲對此表示不滿，質疑主辦方的計分方式存在問題，雙方粉絲在社群媒體上展開了激烈的爭論。

更引人注目的是，MAMA官方發布的意見調查問卷中，將台灣和香港列為獨立的國籍選項，立即引發中國網友強烈不滿。許多中國網友在社群平台上表達憤怒，要求MAMA日後不要再到中國舉辦活動。面對輿論壓力，MAMA主辦方迅速發布公告道歉，解釋這是外包廠商未經官方事前審核所導致的疏失，並表示深感歉意。

