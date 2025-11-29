MAMA踩政治紅線！把台港列國家 小粉紅炸鍋：滾回韓國辦

「2025 MAMA AWARDS」第一天典禮會後邀請網友填問券，卻惹惱中國網友。翻攝微博

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」昨（28日）起將一連兩天在香港啟德主場館頒獎，昨晚典禮時邀請現場觀眾掃QRCODE填寫問卷，由於主辦方將台灣、香港列為國家，頓時在微博炸鍋，惹怒一票小粉紅。也讓典禮繼香港大火後照常舉行後，再度被炎上。

昨晚典禮結束後，主辦方照例邀請觀眾填寫線上問卷，沒想到第3題「您的國籍是？」選項中竟出現了香港和台灣，立刻踩到中國網友最在意的政治紅線，讓微博網友氣壞。

問卷將台灣、香港都列為國家。翻攝微博

中國網友更指出MAMA早在2016年、2017年也曾將港、澳、台標註為國家，已有網友氣喊：「MAMA滾回韓國辦」、「怪不得不願意取消呢，原來在這等著」、「Mnet還是沒有反省」、「謝謝你捐款是一回事，你搞這些是另一回事」。

中國網友憤慨留言。翻攝微博

而MAMA典禮主辦單位CJ娛樂，在昨天頒獎前就先豪捐2000萬港幣（約新台幣8158萬元）協助救災。今典禮將舉行第2天，壓軸嘉賓「韓流天王」G-Dragon（GD，權志龍）也在演出前宣布捐出100萬港幣（約新台幣407萬元）盼助前線救援一臂之力。

今晚的典禮將在6點半準時開始，由影后金憓秀擔綱主持人，台灣觀眾可透過HBO MAX及tvN Asia收看線上直播。



