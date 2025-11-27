MAMA遇香港大火！大咖韓團在港待命 製作組緊急大改流程：1特效恐全撤

娛樂中心／綜合報導

韓媒曝原定在香港舉行的2025MAMA頒獎典禮可能延期。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

香港大埔區宏福苑26日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、近300人失蹤，災情震驚國際，也讓原訂28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」陷入不確定狀態。韓媒《日間體育》報導，MAMA 製作組自火災發生後立即召開連續緊急會議，針對典禮是否具備舉辦條件、舞台流程、特效內容與藝人動線等細節逐項檢討，現場氣氛沉重，完全不是一般國際頒獎典禮倒數前的準備狀態。

雖然場地距離事故現場約20公里，目前也未正式討論「取消典禮」，但以現況來看大幅調整內容已成必然。其中，多組韓團原訂包含火焰、爆破等大型特效的舞台正在被重新審查，製作組已傾向以「悼念、尊重災情」為方向修訂腳本，重新安排舞台動線、影片內容與整體氛圍。團隊透露時間極度緊迫，但仍在全力重組流程。

原定MAMA與會嘉賓。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

另一方面，多組韓國藝人已於27日陸續抵達香港，包括 IVE、Stray Kids、NCT WISH、RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ENHYPEN、(G)I-DLE、BOYNEXTDOOR 等，目前全都在酒店待命，等待主辦方最終決策。主辦方僅簡短回應：「將在確認相關情況後再提供說明。」



此次火災於26日下午2點51分發生，起火點位於香港新界大埔區的高層住宅「宏福苑」。初步推測與建築外圍整修用的竹棚架有關，火勢延燒迅速，使災情一發不可收拾。香港特首李家超27日表示，火災已造成44人罹難、29人受傷送醫，另有多達279人失蹤。警方並以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。

宏福苑共有8棟住宅樓，約2,000戶、4,800名住戶。起火後7棟建築受到波及，截至目前僅有4棟被完全撲滅，其餘3棟火勢仍持續延燒超過16小時。香港官方在昨晚6點22分啟動最高等級「五級火警」，這是自2008年旺角夜總會大火以來，香港首次發布最高警戒。這起事件被視為香港回歸以來最嚴重的火災之一。中國國家主席習近平透過官媒表達哀悼，並指示全力救援。原訂下月7日舉行的香港立法會選舉也宣布暫停所有相關活動，選舉是否延期將再討論。

