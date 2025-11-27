MAMA遇香港惡火照辦！緊急開會大改流程 傳考慮「全場無觀眾」

MAMA主辦方表示不會取消，節目內容全部大改，傳考慮「無觀眾」形式演出。（圖／IG@mnet_mama、達志影像）

香港大埔宏福苑昨（26日）爆發嚴重火警，共7棟大樓遭火勢蔓延，截至27日下午已釀成55人罹難、上百人受傷的悲劇，引起國際社會關注。不巧，韓國年度盛事 MAMA 將在28日、29日香港舉辦，且距離事發地僅20分鐘距離，但主辦方宣布照常舉行。據傳，屆時可能以「無觀眾」的形式低調舉辦。

綜合韓國媒體報導，考量到此次MAMA請來的韓國歌手、藝人等，大多都已經來到香港準備典禮演出，同時，也有許多粉絲特地飛來參與盛事。面對外界的停辦聲浪，主辦方 CJ ENM已表明典禮不會取消，但會捨棄以往的華麗風格，改採低調且莊重的形式演出。

而在26日晚間，CJ ENM緊急召開會議。據傳，會將現場直播改為預錄，也考慮以沒有觀眾的形式莊重舉辦，目前確定整個典禮已受到影響，包含節目流程、表演內容都有可能大幅修改，希望將整個主題傾向慰問的方式。至於最終結果如何，還有待主辦方公布。

而在今天中午之前，MAMA Awards已對外發布聲明：「我們正嚴肅看待目前發生於香港大埔地區的火災情勢，MAMA Awards 主辦委員會也正迅速針對各項事宜討論適當的因應措施。除了典禮本身與活動營運相關的正式回應外，我們也在慎重檢視有關藝人演出內容與頒獎橋段等相關事項。」

「一旦所有討論結果定案，我們將立即向大家更新。為避免資訊混亂並確保對外溝通的一致性，懇請各界媒體與大眾將所有外部詢問統一透過 CJ ENM 與 Mnet 公關團隊進行聯繫。再次向所有參與藝人及相關人士致上誠摯的歉意。主辦委員會將會仔細檢視狀況，並努力做出最適切的決策。」

