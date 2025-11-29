MAMA陰間男團「SAJA BOYS」舞台確定喊卡！ 粉絲喊遺憾：希望之後公開練習影片

【緯來新聞網】2025 MAMA Awards 28、29日一連兩天在香港舉辦，因遇上香港宏福苑大火意外，出席的韓團偶像、主持人紛紛改以深色系服裝哀悼，原先安排BOYNEXTDOOR、RIIZE、ZEROBASEONE成員合作「SAJA BOYS」限定舞台，也確定喊卡。

MAMA限定舞台「SAJA BOYS」確定喊卡。（圖／翻攝自網路）

動畫《獵魔女團》中惡魔男團「Saja Boys」大受粉絲歡迎，原先MAMA安排BOYNEXTDOOR成員LEEHAN、RIIZE成員元彬、TWS成員申惟、ZEROBASEONE成員乾旭、維辰合作「SAJA BOYS」舞台，但全香港都在哀悼香港宏福苑大火意外，「SAJA BOYS」又有「陰間使者」、「死神」含義，最後只能取消演出。



BOYNEXTDOOR所屬經紀公司「KOZ娛樂」稍早也發布聲明表示：「由於2025 MAMA AWARDS的活動規模縮減，原訂29日的演出將取消，請粉絲們諒解。」消息一出讓許多粉絲們直呼可惜，「雖然可惜但也沒辦法，陰間使者的含義真的不適合。」、「可以理解，希望之後能公開練習影片。」至於由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成的《獵魔女團》「HUNTRX」限定舞台演出則照常演出。

廣告 廣告

由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成的「HUNTR/X」限定舞台則照常演出。（圖／翻攝自網路）

更多緯來新聞網報導

威廉逃兵花50萬交保！《食尚玩家》主持棒暫被拔 又害到《哪裡怕2》喊卡

65歲胡瓜首次玩交換禮物！兒子抽到大禮竟問「何時退休？」