MAMA頒獎典禮確定不取消！主辦方：將以莊重、低調氣氛進行

香港新界大埔宏福苑社區大火釀嚴重死傷，原本預定在11月28、29日兩天舉辦的「2025 MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）」是否如期舉行也引發外界關注，韓網更紛紛呼籲取消活動，不過主辦單位在經過緊急開會後，今（27）日宣布會照常舉辦，不過將會降低典禮的規模，以更低調、莊重的氛圍進行。

明、後兩天將於香港舉辦的2025 MAMA頒獎典禮進入倒數，不少藝人團體都陸續抵達，香港卻突然傳出大規模火警，造成至少44死、多人受傷失聯。據韓媒《MyDaily》指出，主辦單位在進行多次會議討論後決定繼續舉辦，不會取消，但計劃降低典禮的規模，營造更莊重的氣氛，目前主辦方正迅速針對每個獎項類別提出適當應對措施，並密切關注事態發展，強調會認真審查相關情況，並訂定最佳的應對方案。

而此次發生火災的宏福苑社區，距離本屆頒獎典禮的舉辦場地啟德體育園僅約21公里，香港藝人周潤發，以及演藝生涯與香港頗有淵源的楊紫瓊，原定擔任今年的頒獎嘉賓，不過據《日間體育》報導，兩人恐將不會出席。

