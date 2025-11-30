MAMA頒獎Day2 GD、周潤發、金憓秀穿「黑白色系」登場致詞祈福

2025 MAMA頒獎典禮在香港舉行前夕，不幸遇上了當地五級火警重大事故，使得原定的節目內容有所調整。眾多藝人紛紛以黑白色系服裝出席活動，表達對災難的哀悼之意。壓軸表演的天王GD不僅在表演中雙手合十，更在致詞時向受災民眾表達慰問。香港影星周潤發也現身頒獎典禮，帶領全場默哀，為受災居民祈福。

周潤發現身MAMA典禮頒獎。（圖／翻攝MAMA）

2025 MAMA頒獎典禮於28日及29日晚間在香港舉行，然而活動期間香港發生五級火警重大事故，使得原定節目內容不得不做出調整。第二天出席的藝人們多數身穿黑白色系服裝，以表達對災難的哀悼與尊重。

廣告 廣告

壓軸登場的GD在表演時展現了強大的舞台魅力，特別是在演唱《無題》時，他雙手合十的動作格外令人動容，許多粉絲解讀這是對香港災民的特別致意。GD一改過往鮮豔的穿著風格，選擇了黑色西裝出席，並在表演後向受災民眾溫暖喊話：「因此感到悲傷的香港居民們，我身為藝人，想要再次帶給你們力量。」然而，演出後GD在官方發布的表演片段下留下「倒讚」符號，被認為是對現場耳麥、收音設備故障以及運鏡出錯等技術問題表達不滿。網友也紛紛批評MAMA多年來技術問題始終未能改進。

為GD頒獎的周潤發胸前別上黑絲帶，一頭白髮加上沉重的語氣，更顯示出對災難的關切。他在台上以中文、英文和粵語三種語言表達祝福：「請你們慢慢起來，為我們大埔的居民送上衷心的祝福。」並帶領全場默哀30秒。主持人金憓秀也一改平日火辣風格，特別使用廣東話向全場致意，表達對災民的關懷。

潘迎紫前往法會替罹難者祈福。（圖／翻攝潘迎紫FB）

同時，梁朝偉、劉嘉玲夫妻捐出港幣200萬元支援救災工作。定居香港的潘迎紫則分享了她參加大埔宏福苑火災祈福法會的照片，展現誠心祈願的一面。香港年度籌款節目更名為《善心滿東華》，所募得的款項全數用於支援救災工作。港星們也輪番上台用歌聲傳達溫暖，希望在全港沉痛的時刻注入一絲暖流，為受災民眾帶來慰藉與希望。

更多 TVBS 報導

SJ低調抵達香港！MAMA頒獎照常舉行「取消紅毯」新增默哀儀式

香港近60年最嚴重火災 三小時升為最嚴重五級火

GD怒了！台上面露不悅全被拍 事後貼「倒讚」狠嗆MAMA主辦

MAMA問卷認台灣、香港國籍？陸網轟：注意分寸 主辦方道歉了

