MAMA香港準時開演！朴寶劍全黑主持哀悼 盼香港不要再有傷亡

朴寶劍為MAMA擔任主持人，開場時希望大家共同為香港哀悼致意。（圖／翻攝My Video）

南韓年度音樂盛事2025 MAMA Awards，確定今（28日）在香港照常舉辦，並直播同步開放給全球觀眾收看，不過因為香港日前發生宏福苑大火事件，奪走上百人性命，讓此次的MAMA舞台形式備受關注。稍早，典禮準時開始，由主持人朴寶劍開場，親自為香港哀悼祈福，希望不要再有任何傷亡發生。

作為今年MAMA主持人，朴寶劍背負重責大任，今晚他以全身黑的西裝造型登場，有別以往的熱鬧，這次氣氛顯得格外低調且沉重。朴寶劍沉重表示，「等了7年，MAMA終於來到香港，或許很多人期盼已久，但很遺憾，一宗重大傷亡事件正在發生，導致有人失去生命，又或是失去了珍貴的家人朋友，在此致上最高哀悼。」

最後，朴寶劍期盼，希望不要再有任何傷亡發生，要大家一起閉上眼睛為此次事件的罹難者家屬哀悼致意。他說，「所有MAMA的工作人員、演藝人員心情都很沉重，但大家仍帶著責任繼續完成這座舞台，也相信音樂能帶來治癒力量，盼全世界一起共同度過傷痛，繼續向前走。」

此外，製作單位也特別在節目開始前，用黑底白字再次向香港祈福哀悼，「2025 MAMA AWARDS 為香港火災事故中罹難的人們致上最深哀悼。」

值得關注的是，MAMA今年因香港大火的關係，趕在開演前天緊急修改節目流程內容，確定兩天的活動取消紅毯環節，並增加哀悼橋段，同時也會透過捐款來力挺援助香港，盼全球觀眾、粉絲們一起響應。

