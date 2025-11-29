MAMA／台籍成員「講英文挨轟」！今秒改中文喊：我愛你們 小粉紅照樣酸

娛樂中心／綜合報導

台灣籍成員 JAMES（趙雨凡）在MAMA頒獎典禮以英文致詞，引來中國網友一片罵聲。（圖／翻攝自Mnet Plus）

南韓新人團 CORTIS 今（29）日在 MAMA 第二天的演出帶來〈GO!〉與〈FaSHioN〉，場面火熱，不過最讓台灣粉絲忍不住紅眼眶的，是台灣籍成員JAMES（趙雨凡）這回悄悄把喊麥改成了中文。舞台音樂一下，趙雨凡語氣又緊張又可愛地喊著：「2025 MAMA，準備好了嗎！」接著又大聲說：「MAMA 我愛你們，謝謝！」。

台灣籍成員JAMES（趙雨凡）前一天因為全英文致詞挨轟，這回悄悄把喊麥改成了中文。（圖／翻攝自Mnet Plus）

然而這一幕之所以更讓台粉鼻酸，是因為趙雨凡昨晚因英文致詞在中國網路遭到大量謾罵，被指「該講中文卻不用」，甚至被扣上莫名的政治帽子。許多粉絲都看得出來，他應該是看到那些留言後，今天才選擇改用中文喊麥。但就算如此，一些中國網友仍留言批評他的口音「不夠標準」、甚至嘲諷他的中文「太台」。這種怎樣都會被罵的場面，讓大批台灣粉絲氣到不行，也更加心疼他。

網友在社群上紛紛留言，「我真的要瘋，趙雨凡今天用中文喊麥了！」、「趙雨凡我愛你！你怎樣都很棒。」、「昨天說要脫粉的對岸玻璃心不要爬回來喔。」、「那個口音太台我直接笑出來，但我真的會愛他一輩子。」、「用中文喊麥的雨凡真的帥翻。」、「好啦，他講中文中粉就開心了吧⋯」

CORTIS在 MAMA 第二天的演出帶來〈GO!〉與〈FaSHioN〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）

CORTIS 近期以〈GO!〉爆紅，在28日更拿下新人獎百日即封王。昨晚隊長 Martin 首先替香港宏福苑大火罹難者致哀後，趙雨凡以英文發言，首次在典禮正式喊出粉絲名 COER，引起現場尖叫。但他的英文致詞卻遭中國網友猛攻，甚至被指「中文羞恥」、「不尊重中國粉絲」。

事實上，MAMA 是全球直播，以英文發言相當常見，粉絲也指出他那段內容包含哀悼，用英文更能讓國際理解。19歲的雨凡在台灣長大，從小學到高中都待在新北求學，身體力行跆拳道、冰球，之後當上練習生才成功出道。因過去曾被目擊持台灣護照，他的身分一直受到關注，也讓他這次沒有用中文致詞的選擇被放大檢視。

