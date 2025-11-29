MAMA／周潤發來了！壓軸驚喜現身 「三語言帶全場默哀」燈光全暗惹鼻酸

記者王培驊／綜合報導

香港大埔區宏福苑在 26 日發生重大火災，火勢迅速延燒數棟大樓，場面怵目驚心。截至 27 日清晨，已確認至少 44 人不幸罹難、近 300 人失蹤，其中還包含一名消防員。沉痛災情震撼全港，也讓原訂 28、29 日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」氣氛大受影響，不少藝人因此臨時取消出席，包括周潤發、楊紫瓊也被爆出不會到場。

周潤發在MAMA典禮上未受災者默哀，一度哽咽。（圖／翻攝自Mnet Plus）

不過，典禮開場的大螢幕登場名單中，周潤發卻意外現身，讓全場一陣驚呼。他真正踏上舞台，是在頒發最後一個大獎「年度藝人獎」時，以壓軸的方式現身。

周潤發開口後，先用粵語沉穩地對觀眾說：「請你們慢慢起立，為受災者送上衷心的祝福。」典禮現場隨即關燈，全場緩緩站起，靜默在黑暗中默哀 30 秒。之後他又以中文與英文再度重複這段話，過程中更一度哽咽，讓現場氣氛瞬間變得格外沉靜。默哀結束前，他輕聲提醒大家坐下，這段溫暖的舉動也成了今年 MAMA 最令人動容的瞬間。

周潤發驚喜現身MAMA頒獎典禮。（圖／翻攝自Mnet Plus）

