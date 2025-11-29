MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」首日典禮於28日在香港啟德體育園區舉行，雖因日前香港大火造成重大人員傷亡而在舉辦前備受關注，但第一天活動仍順利完成。典禮中，BLACKPINK成員Rosé以〈APT.〉獲頒「年度歌曲」，而她因正隨國際巡演而未能到場領獎，以預錄影片接受頒獎。此次得獎引發部分媒體與粉絲討論，原因在於〈APT.〉去年已在同一典禮上與Bruno Mars同台演出，今年還有全球人氣高的Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，因此外界對評選公正性提出質疑。

廣告 廣告

Rosé因正值新加坡巡演，無法親自到場領獎，也被部分媒體及粉絲提出疑問。（圖／翻攝自Mnet Plus）

根據韓國媒體《Xportsnews》，Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉自推出後在全球引發熱潮，也連續在國內外音樂頒獎典禮獲獎。去年該曲已在MAMA透過預錄方式演出，並非現場表演，因此引起爭議；今年再次獲頒「年度歌曲」，加上Rosé無法親自到場領獎，也被部分媒體及粉絲提出疑問。

今年「年度歌曲」入圍名單包括Jennie〈like JENNIE〉、aespa〈Whiplash〉、G-DRAGON〈TOO BAD〉、HUNTR/X〈Golden〉等作品。《Golden》作為Netflix電影主題曲，在全球具有高傳唱度及影響力，並有許多藝人翻唱，因此被部分觀眾認為具有強烈競爭力。韓媒也提到，不少粉絲認為MAMA連續兩年將焦點放在〈APT.〉上，對評選結果表達不同意見，希望未來入圍名單能更平均照亮不同類型的音樂與藝人。

Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉在全球具有高傳唱度及影響力，被部分觀眾認為更應該獲得「年度歌曲」。（圖／Netflix提供）

活動前夕香港大火造成嚴重災情，使典禮氣氛增添肅穆，出席藝人多以黑色服裝、黑色絲帶表達哀悼，並排除火花或煙火等特效以維持安全與慎重。韓媒指出，2025 MAMA AWARDS「在災難中盡最大努力維持活動順利進行」，不過Rosé獲得年度歌曲仍引發熱議。部分韓國網友認為，考慮到香港火災事故應暫停典禮，也有粉絲與媒體對此次評選結果提出討論，並關注第二天典禮能否順利完成。

更多三立新聞網報導

CORTIS奪獎！台灣成員趙雨凡「1舉動」小粉紅氣炸 怒轟：不認同中國嗎

MAMA／Rosé拿年度歌曲獎 ENHYPEN得獎淚喊：從沒把我們當商品！

MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安

MAMA／BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關 全場驚呆

