MAMA 2025／因香港大火紅毯確定取消 周潤發、楊紫瓊不出席！表演內容緊急調整中…BABYMONSTER組《獵魔女團》、GD、SJ、Stray Kids…華麗表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台不斷更新
辛叡恩、安恩真、曺柔理、盧允瑞、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完…任頒獎嘉賓
2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，第一天主持人由朴寶劍擔任，第二天是演員金憓秀。今年公開的表演嘉賓包括G-DRAGON、aespa、i-dle、TXT、SJ、BABYMONSTER、IVE、Stray Kids、ENHYPEN、ZB1、BOYNEXTDOOR、RIIZE、MEOVV等人氣團體，此外還有今年崛起的怪物新人CORTIS、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE等，卡司超華麗。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。
👁️🗨️最新進度：目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經確定取消紅毯，並緊急開會討論調整細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發將不會出席。
👉香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
💗MAMA經典合作舞台有哪些？李孝利 & BIGBANG、Trouble Maker、Block B & BTS防彈少年團…話題舞台盤點！
💗2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台曝光《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士KYOKA登場
2025年MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人
時間：
2025/11/28（五）
紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
2025/11/29（六）
紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
地點：香港啟德體育園主場館
11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍
11/29（六）Day2 主持人：金憓秀
2025年MAMA頒獎典禮｜直播平台
直播平台：HBO Max（需訂閱）、台灣大哥大MyVideo（月租會員可收看）
電視台：tvN Asia（中華電信MOD 376頻道）
YouTube直播：Mnet K-POP、Mnet TV、M2、KCON official
2025年MAMA頒獎典禮｜特別舞台
第一天（CHAPTER 1）將由主持人朴寶劍和《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR 成員明宰鉉、金雲鶴，CORTIS成員 成玹、MARTI，TREASURE 成員崔玹碩、YOSHI、HARUTO 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。
第二天（CHAPTER 2）主持人金憓秀將與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。
此外今年 MAMA 特別與 Netflix人氣動畫《Kpop 獵魔女團》合作，由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成片中女團「HUNTR/X」；「Saja Boys」則是由BOYNEXTDOOR金桐儇、RIIZE元彬、TWS申惟、ZB1朴乾旭和韓維辰，將電影中的高潮對決從銀幕搬上舞台！
其他精彩演出還有Mnet選秀節目出道的新人組合 ALPHA DRIVE ONE 的MAMA初舞台；傳奇K-POP男團 Super Junior 也將帶來特別演出，與全球觀眾一起慶祝出道20周年；Stray Kids 則帶來新專輯中的新曲初舞台。
2025年MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓
周潤發
全余贇
曹世鎬
曺柔理
曹瀚結
朱智勛
車珠英
崔代勳
惠利
安孝燮
李光洙
李到晛
李洙赫
李濬榮
李浚赫
任時完
張度練
高胤禎（高允貞）
魯常泫
盧允瑞
朴炯植
申昇勳
辛叡恩
申賢智
Arden Cho
安恩真
2025年MAMA頒獎典禮｜紅毯主持人、表演藝人
紅毯主持人：曹世鎬、申賢智
紅毯表演藝人：
11/28（五）CHAPTER 1：izna、KickFlip
11/29（六）CHAPTER 2：Hearts2Hearts、TWS
2025年MAMA頒獎典禮｜表演陣容
2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。
第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！
11/28（五）CHAPTER 1
i-dle
MIRROR
NCT WISH
TREASURE
Super Junior
ENHYPEN
BABYMONSTER
ALPHA DRIVE ONE
IVE
BOYNEXTDOOR
MEOVV
TWS
Hearts2Hearts
BUMSUP
11/29（六）CHAPTER 2
G-Dragon
aespa
TXT
JO1
IDID
Kyoka
Stray Kids
ZEROBASEONE
RIIZE
ALLDAY PROJECT
CORTIS
KickFlip
izna
2025年MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單
最佳男組合
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
最佳女組合
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
最佳男歌手
MARK
伯賢
Jin
G-DRAGON
j-hope
最佳女歌手
雨琦
JENNIE
JISOO
太妍
ROSÉ
最佳新人
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Heart2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
最佳男子個人舞蹈表演
MARK《1999》
KEY《HUNTER》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
j-hope《MONA LISA》
KAI《Wait On Me》
最佳女子個人舞蹈表演
多榮《body》
MINNIE《HER》
JENNIE《like JENNIE》
JISOO《earthquake》
KARINA《UP》
最佳男子舞蹈表演組合
SEVENTEEN《THUNDER》
BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》
NCT DREAM《When I'm With You》
NCT WISH《poppop》
PLAVE《Dash》
RIIZE《Fly Up》
TWS《Countdown!》
最佳女子舞蹈表演組合
ILLIT《Cherish (My Love)》
aespa《Whiplash》
BABYMONSTER《DRIP》
BLACKPINK《JUMP》
IVE《REBEL HEART》
LE SSERAFIM《HOT》
最佳個人歌唱表演
道英《Memory》
Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》
李茂珍《Coming Of Age Story》
太妍《Letter To Myself》
ROSÉ《toxic till the end》
最佳歌唱表演組合
DAVICHI《Stitching》
HIGHLIGHT《Endless Ending》
MEOVV《DROP TOP》
TREASURE《YELLOW》
ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》
最佳表演樂團
N.Flying《Everlasting》
CNBLUE《A Sleepless Night》
DAY6《Maybe Tomorrow》
QWER《Dear》
Xdinary Heroes《Beautiful Life》
最佳說唱表演
HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》
Dynamicduo & GUMMY《Take Care》
BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》
pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》
TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》
最佳合作
MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》
JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
ROSÉ , Bruno Mars《APT.》
V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》
最佳原聲帶
朴孝信《HERO (From 烈火救援》
TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》
BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》
HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》
Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》
最佳音樂錄影帶
李燦赫《Vivid LaLa Love》
JENNIE《ZEN》
aespa《Dirty Work》
ALLDAY PROJECT《FAMOUS》
BLACKPINK《JUMP》
最佳編舞
JENNIE《like JENNIE》
aespa《Whiplash》
ALLDAY PROJECT《WICKED》
CORTIS《GO!》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
2025年MAMA頒獎典禮｜售票時間、票價、座位圖
VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline
VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline
公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10
演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）
售票平台：Cityline
座位圖：
❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
