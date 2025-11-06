Yahoo奇摩娛樂新聞

MAMA 2025／朴寶劍、金憓秀接力主持！GD、aespa、i-dle、TXT…華麗表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台不斷更新

辛叡恩、安恩真、曺柔理、盧允瑞、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完…任頒獎嘉賓

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，第一天主持人由朴寶劍擔任，今年公開的表演嘉賓包括G-DRAGON、aespa、i-dle、TXT、SJ、BABYMONSTER、IVE、Stray Kids、ENHYPEN、ZB1、BOYNEXTDOOR、RIIZE、MEOVV等人氣團體，此外還有今年崛起的怪物新人CORTIS、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE等，卡司超華麗。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。

2025 MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人

  • 時間：
    2025/11/28（五）19:00
    2025/11/29（六）19:00

  • 地點：香港啟德體育園主場館

  • 11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍

  • 11/29（六）Day2 主持人：金憓秀

  • MAMA官方IGM COUNTDOWN

2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）

2025 MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓

  • 全余贇

  • 曹世鎬

  • 曺柔理

  • 曹瀚結

  • 朱智勛

  • 車珠英

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 崔代勳

  • 惠利

  • 安孝燮

  • 李光洙

  • 李到晛

  • 李洙赫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 李濬榮

  • 李浚赫

  • 任時完

  • 張度練

  • 高胤禎（高允貞）

  • 魯常泫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 盧允瑞

  • 朴炯植

  • 申昇勳

  • 辛叡恩

  • 申賢智

  • Arden Cho

  • 安恩真

2025 MAMA頒獎典禮｜表演陣容

2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。

廣告

第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！

11/28（五）Day1

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • i-dle

  • MIRROR

  • NCT WISH

  • TREASURE

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Super Junior

  • ENHYPEN

  • BABYMONSTER

  • ALPHA DRIVE ONE

  • IVE

  • BOYNEXTDOOR

  • MEOVV

  • TWS

  • Hearts2Hearts

  • BUMSUP

11/29（六）Day2

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • G-Dragon

  • aespa

  • TXT

  • JO1

  • IDID

  • Kyoka

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

  • RIIZE

  • ALLDAY PROJECT

  • CORTIS

  • KickFlip

  • izna

2025 MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單

最佳男組合

  • SEVENTEEN

  • TOMORROW X TOGETHER

  • BOYNEXTDOOR

  • ENHYPEN

  • RIIZE

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳女組合

  • aespa

  • BABYMONSTER

  • i-dle

  • IVE

  • LE SSERAFIM

  • TWICE

2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男歌手

  • MARK

  • 伯賢

  • Jin

  • G-DRAGON

  • j-hope

最佳女歌手

  • 雨琦

  • JENNIE

  • JISOO

  • 太妍

  • ROSÉ

最佳新人

  • AHOF

  • ALLDAY PROJECT

  • Baby DONT Cry

  • CLOSE YOUR EYES

  • CORTIS

  • Heart2Hearts

  • IDID

  • izna

  • KickFlip

  • KiiiKiii

2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男子個人舞蹈表演

  • MARK《1999》

  • KEY《HUNTER》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • j-hope《MONA LISA》

  • KAI《Wait On Me》

最佳女子個人舞蹈表演

  • 多榮《body》

  • MINNIE《HER》

  • JENNIE《like JENNIE》

  • JISOO《earthquake》

  • KARINA《UP》

最佳男子舞蹈表演組合

  • SEVENTEEN《THUNDER》

  • BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》

  • NCT DREAM《When I'm With You》

  • NCT WISH《poppop》

  • PLAVE《Dash》

  • RIIZE《Fly Up》

  • TWS《Countdown!》

最佳女子舞蹈表演組合

  • ILLIT《Cherish (My Love)》

  • aespa《Whiplash》

  • BABYMONSTER《DRIP》

  • BLACKPINK《JUMP》

  • IVE《REBEL HEART》

  • LE SSERAFIM《HOT》

最佳個人歌唱表演

  • 道英《Memory》

  • Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》

  • 李茂珍《Coming Of Age Story》

  • 太妍《Letter To Myself》

  • ROSÉ《toxic till the end》

最佳歌唱表演組合

  • DAVICHI《Stitching》

  • HIGHLIGHT《Endless Ending》

  • MEOVV《DROP TOP》

  • TREASURE《YELLOW》

  • ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》

最佳表演樂團

  • N.Flying《Everlasting》

  • CNBLUE《A Sleepless Night》

  • DAY6《Maybe Tomorrow》

  • QWER《Dear》

  • Xdinary Heroes《Beautiful Life》

最佳說唱表演

  • HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》

  • Dynamicduo & GUMMY《Take Care》

  • BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》

  • pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》

  • TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》

最佳合作

  • MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》

  • JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • ROSÉ , Bruno Mars《APT.》

  • V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》

最佳原聲帶

  • 朴孝信《HERO (From 烈火救援》

  • TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》

  • BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》

  • HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》

  • Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》

最佳音樂錄影帶

  • 李燦赫《Vivid LaLa Love》

  • JENNIE《ZEN》

  • aespa《Dirty Work》

  • ALLDAY PROJECT《FAMOUS》

  • BLACKPINK《JUMP》

最佳編舞

  • JENNIE《like JENNIE》

  • aespa《Whiplash》

  • ALLDAY PROJECT《WICKED》

  • CORTIS《GO!》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

2025 MAMA頒獎典禮｜售票時間票價、座位圖

  • VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline

  • VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline

  • 公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10

  • 演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）

  • 售票平台：Cityline

  • 座位圖：

2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）

2025 MAMA頒獎典禮｜直播平台

過去MAMA會在Mnet的YouTube頻道直播，今年尚未正式公布。

  • 網路直播：Mnet K-POP YouTube頻道、Mnet TV、HBO Max（需訂閱）

  • 電視台：Mnet

❣️演唱會資訊一把抓：全部韓男團韓女團華語東洋歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館

其他人也在看

TXT臺北大巨蛋演唱會加場11/8開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新

TXT臺北大巨蛋演唱會加場11/8開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新

TXT（TOMORROW X TOGETHER）宣布將於2026年1月31日在臺北大巨蛋舉辦《ACT：TOMORROW》巡演，演唱會門票10/24開放官方會員優先購（需先登記），10/25拓元售票系統全面開賣。TXT是BTS的師弟團，2019年出道由然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱五位成員組成，擁有《Blue Hour》、《Crown》、《Run Away》等熱門歌曲，受到全球粉絲歡迎，目前正在世界各地展開《ACT：TOMORROW》巡演的他們也將在台北與台灣MOA（官方粉絲名）見面！TXT演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩

謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩

娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」

民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開　網朝聖全看傻一面倒

網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開　網朝聖全看傻一面倒

范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩

黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。

太報 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了　狠酸婚後才竄紅接到業配

網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了　狠酸婚後才竄紅接到業配

范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼

網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼

娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。

民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了　爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準

范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了　爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到

蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到

娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。

民視 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出　粿粿超狠反應曝光！

昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出　粿粿超狠反應曝光！

娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。

民視 ・ 9 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去　揭解約內幕：粿粿很沒水準

范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去　揭解約內幕：粿粿很沒水準

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺

粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺

范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝

謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝

娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。

民視 ・ 7 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」　挨酸：你不行啦

婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」　挨酸：你不行啦

范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍　醫師父看穿逃不掉

閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍　醫師父看穿逃不掉

藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」　媽媽在後追到跌倒

劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」　媽媽在後追到跌倒

古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。

姊妹淘 ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝　控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋

謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝　控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中

神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中

范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲

網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...

FTNN新聞網 ・ 9 小時前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴　照片曝

黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴　照片曝

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

中天新聞網 ・ 13 小時前