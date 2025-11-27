Yahoo奇摩娛樂新聞

MAMA 2025／香港大火周潤發、楊紫瓊確定不出席！表演內容緊急調整中…BABYMONSTER組《獵魔女團》、GD、SJ、Stray Kids…華麗表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台不斷更新

辛叡恩、安恩真、曺柔理、盧允瑞、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完…任頒獎嘉賓

更新時間

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，第一天主持人由朴寶劍擔任，第二天是演員金憓秀。今年公開的表演嘉賓包括G-DRAGON、aespa、i-dle、TXT、SJ、BABYMONSTER、IVE、Stray Kids、ENHYPEN、ZB1、BOYNEXTDOOR、RIIZE、MEOVV等人氣團體，此外還有今年崛起的怪物新人CORTIS、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE等，卡司超華麗。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。

👁️‍🗨️最新進度：目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論調整細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導，將不會出席。
👉香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」

💗MAMA經典合作舞台有哪些？李孝利 & BIGBANG、Trouble Maker、Block B & BTS防彈少年團…話題舞台盤點！
💗2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台曝光《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士KYOKA登場

2025年MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人

  • 時間：
    2025/11/28（五）紅毯 16:30｜典禮 18:30
    2025/11/29（六）紅毯 16:30｜典禮 18:30

  • 地點：香港啟德體育園主場館

  • 11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍

  • 11/29（六）Day2 主持人：金憓秀

  • MAMA官方IGM COUNTDOWN

2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜直播平台

  • 直播平台：HBO Max（需訂閱）、台灣大哥大MyVideo（月租會員可收看）

  • 電視台：tvN Asia（中華電信MOD 376頻道）

  • YouTube直播：Mnet K-POPMnet TVM2KCON official

2025年MAMA頒獎典禮｜特別舞台

第一天（CHAPTER 1）將由主持人朴寶劍和《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR 成員明宰鉉、金雲鶴，CORTIS成員 成玹、MARTI，TREASURE 成員崔玹碩、YOSHI、HARUTO 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。

第二天（CHAPTER 2）主持人金憓秀將與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。

此外今年 MAMA 特別與 Netflix人氣動畫《Kpop 獵魔女團》合作，由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成片中女團「HUNTR/X」；「Saja Boys」則是由BOYNEXTDOOR金桐儇、RIIZE元彬、TWS申惟、ZB1朴乾旭和韓維辰，將電影中的高潮對決從銀幕搬上舞台！

其他精彩演出還有Mnet選秀節目出道的新人組合 ALPHA DRIVE ONE 的MAMA初舞台；傳奇K-POP男團 Super Junior 也將帶來特別演出，與全球觀眾一起慶祝出道20周年；Stray Kids 則帶來新專輯中的新曲初舞台。

2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 崔代勳

  • 惠利

  • 安孝燮

  • 李光洙

  • 李到晛

  • 李洙赫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 李濬榮

  • 李浚赫

  • 任時完

  • 張度練

  • 高胤禎（高允貞）

  • 魯常泫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 盧允瑞

  • 朴炯植

  • 申昇勳

  • 辛叡恩

  • 申賢智

  • Arden Cho

  • 安恩真

2025年MAMA頒獎典禮｜紅毯主持人、表演藝人

  • 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智

2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）

  • 紅毯表演藝人：
    11/28（五）CHAPTER 1：izna、KickFlip
    11/29（六）CHAPTER 2：Hearts2Hearts、TWS

2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜表演陣容

2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。

第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！

11/28（五）CHAPTER 1

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • i-dle

  • MIRROR

  • NCT WISH

  • TREASURE

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Super Junior

  • ENHYPEN

  • BABYMONSTER

  • ALPHA DRIVE ONE

  • IVE

  • BOYNEXTDOOR

  • MEOVV

  • TWS

  • Hearts2Hearts

  • BUMSUP

11/29（六）CHAPTER 2

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • G-Dragon

  • aespa

  • TXT

  • JO1

  • IDID

  • Kyoka

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

  • RIIZE

  • ALLDAY PROJECT

  • CORTIS

  • KickFlip

  • izna

2025年MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單

最佳男組合

  • SEVENTEEN

  • TOMORROW X TOGETHER

  • BOYNEXTDOOR

  • ENHYPEN

  • RIIZE

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳女組合

  • aespa

  • BABYMONSTER

  • i-dle

  • IVE

  • LE SSERAFIM

  • TWICE

2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男歌手

  • MARK

  • 伯賢

  • Jin

  • G-DRAGON

  • j-hope

最佳女歌手

  • 雨琦

  • JENNIE

  • JISOO

  • 太妍

  • ROSÉ

最佳新人

  • AHOF

  • ALLDAY PROJECT

  • Baby DONT Cry

  • CLOSE YOUR EYES

  • CORTIS

  • Heart2Hearts

  • IDID

  • izna

  • KickFlip

  • KiiiKiii

2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男子個人舞蹈表演

  • MARK《1999》

  • KEY《HUNTER》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • j-hope《MONA LISA》

  • KAI《Wait On Me》

最佳女子個人舞蹈表演

  • 多榮《body》

  • MINNIE《HER》

  • JENNIE《like JENNIE》

  • JISOO《earthquake》

  • KARINA《UP》

最佳男子舞蹈表演組合

  • SEVENTEEN《THUNDER》

  • BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》

  • NCT DREAM《When I'm With You》

  • NCT WISH《poppop》

  • PLAVE《Dash》

  • RIIZE《Fly Up》

  • TWS《Countdown!》

最佳女子舞蹈表演組合

  • ILLIT《Cherish (My Love)》

  • aespa《Whiplash》

  • BABYMONSTER《DRIP》

  • BLACKPINK《JUMP》

  • IVE《REBEL HEART》

  • LE SSERAFIM《HOT》

最佳個人歌唱表演

  • 道英《Memory》

  • Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》

  • 李茂珍《Coming Of Age Story》

  • 太妍《Letter To Myself》

  • ROSÉ《toxic till the end》

最佳歌唱表演組合

  • DAVICHI《Stitching》

  • HIGHLIGHT《Endless Ending》

  • MEOVV《DROP TOP》

  • TREASURE《YELLOW》

  • ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》

最佳表演樂團

  • N.Flying《Everlasting》

  • CNBLUE《A Sleepless Night》

  • DAY6《Maybe Tomorrow》

  • QWER《Dear》

  • Xdinary Heroes《Beautiful Life》

最佳說唱表演

  • HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》

  • Dynamicduo & GUMMY《Take Care》

  • BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》

  • pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》

  • TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》

最佳合作

  • MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》

  • JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • ROSÉ , Bruno Mars《APT.》

  • V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》

最佳原聲帶

  • 朴孝信《HERO (From 烈火救援》

  • TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》

  • BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》

  • HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》

  • Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》

最佳音樂錄影帶

  • 李燦赫《Vivid LaLa Love》

  • JENNIE《ZEN》

  • aespa《Dirty Work》

  • ALLDAY PROJECT《FAMOUS》

  • BLACKPINK《JUMP》

最佳編舞

  • JENNIE《like JENNIE》

  • aespa《Whiplash》

  • ALLDAY PROJECT《WICKED》

  • CORTIS《GO!》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

2025年MAMA頒獎典禮｜售票時間票價、座位圖

  • VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline

  • VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline

  • 公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10

  • 演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）

  • 售票平台：Cityline

  • 座位圖：

2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）

❣️演唱會資訊一把抓：全部韓男團韓女團華語東洋歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館

