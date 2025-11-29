Yahoo奇摩娛樂新聞

MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。由於香港宏福苑大火造成傷亡，儘管頒獎典禮照常舉辦，但並無如往常般盛大的開場。11/29第二天由主持人金憓秀與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。

《Kpop 獵魔女團》特別舞台由為「振宇」配音的安孝燮開場，BABYMONSTER 成員 PHARITA、AHYEON、RORA 組成「HUNTR/X」熱唱《What It Sounds Like》、《Golden》，將電影中的高潮從銀幕搬上舞台！G-DRAGON 抱走最佳男歌手、最佳男子個人舞蹈表演獎，並帶來壓軸演出；ZEROBASEONE 帶來如電影般的舞台、Stray Kids 公開新專輯中的新曲初舞台；此外還有 TOMORROW X TOGETHER、aespa等精彩舞台。2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。

11/29得獎名單

  • 最佳男子個人舞蹈表演：G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • FAVORITE RISING ARTIST：izna

  • 最佳編舞：aespa《Whiplash》

  • VISA SUPER STAGE ARTIST：TOMORROW X TOGETHER

  • 最佳男歌手：G-DRAGON

  • 最佳女子舞蹈表演組合：aespa《Whiplash》

  • OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

  • MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《獵魔女團》

  • 最受喜愛亞洲歌手：JO1

  • 最佳突破藝人：ALLDAY PROJECT

  • WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE

  • 最佳OST：Huntrix《Golden》（from《獵魔女團》）

  • 最佳女團：aespa

  • 年度專輯：Stray Kids

  • 年度藝人：G-DRAGON

表演舞台：

  • BABYMONSTER 成員 PHARITA、AHYEON、RORA《What It Sounds Like》、《GOLDEN》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • RIIZE《Bag Bag Back》、《Fame》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • TOMORROW X TOGETHER《Upside Down Kiss》、《Beautiful Strangers》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • aespa《Diry Work》、《Rich Man》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

更多相關新聞

👉大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生
👉GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家
👉台籍成員「講英文挨轟」！今秒改中文喊：我愛你們 小粉紅照樣酸
👉MAMA最甜畫面！李洙赫頒獎給GD 他喊：下次換我頒給你

廣告

2025年MAMA頒獎典禮第一天（11/28）主持人朴寶劍眼眶含淚登台，傳遞哀悼和慰問，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。表演嘉賓包括Super Junior《Mr. Simple》、《Bonamana》、《Sorry, Sorry》多首經典組曲，掀一波粉絲回憶殺，i-dle演唱《Good Thing》、BABYMONSTER《We Go Up》、《Drip》展現舞台實力。

11/28得獎名單

  • FANS’ CHOICE Top10 男藝人：伯賢、SEVENTEEN、Jin、ENHYPEN、G-DRAGON、j-hope、NCT DREAM、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE

  • FANS’ CHOICE Top10 女藝人：IRENE、IU、ILLIT、aespa、BABYMONSTER、Hearts2Hearts、i-dle、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE

  • TELASA全球喜愛藝人：ENHYPEN

  • 最受喜愛女團：IVE

  • 最受喜愛男團：BOYNEXTDOOR

  • 全球最愛表演組合：IVE

  • 最佳新人：CORTIS、Hearts2Hearts

  • 全球流行歌曲：IVE《REBEL HEART》

  • Inspiring Achievement：Super Junior

  • 年度歌曲：Rosé and Bruno Mars《Apt.》

  • 年度粉絲票選：ENHYPEN

更多相關新聞

👉朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」
👉aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安
👉BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關 全場驚呆
👉出道才100天就獲MAMA 新人！CORTIS趙雨凡首喊COER逼哭粉絲
👉RIIZE獲獎「他全程廣東話慰問」！全員戴絲帶：獻給需要安慰的人

2025 MAMA AWARDS 聲明：

「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。

為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。

我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」

💗MAMA經典合作舞台有哪些？李孝利 & BIGBANG、Block B & BTS防彈少年團…話題盤點
💗2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士登場

2025年MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人

  • 時間：
    2025/11/28（五）紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
    2025/11/29（六）紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30

  • 地點：香港啟德體育園主場館

  • 11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍

  • 11/29（六）Day2 主持人：金憓秀

  • MAMA官方IGM COUNTDOWN

2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜直播平台

2025年MAMA頒獎典禮｜特別舞台

第一天（CHAPTER 1）將由主持人朴寶劍和《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR 成員明宰鉉、金雲鶴，CORTIS成員 成玹、MARTI，TREASURE 成員崔玹碩、YOSHI、HARUTO 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。

第二天（CHAPTER 2）主持人金憓秀將與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。

此外今年 MAMA 特別與 Netflix人氣動畫《Kpop 獵魔女團》合作，由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成片中女團「HUNTR/X」；但原定由BOYNEXTDOOR金桐儇、RIIZE元彬、TWS申惟、ZB1朴乾旭和韓維辰組成的「Saja Boys」舞台確定取消。

其他精彩演出還有Mnet選秀節目出道的新人組合 ALPHA DRIVE ONE 的MAMA初舞台；傳奇K-POP男團 Super Junior 也將帶來特別演出，與全球觀眾一起慶祝出道20周年；Stray Kids 則帶來新專輯中的新曲初舞台。

2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓

  • 周潤發

  • 楊紫瓊

  • 全余贇

  • 曹世鎬

  • 曺柔理

  • 曹瀚結

  • 朱智勛

  • 車珠英

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 崔代勳

  • 惠利

  • 安孝燮

  • 李光洙

  • 李到晛

  • 李洙赫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 李濬榮

  • 李浚赫

  • 任時完

  • 張度練

  • 高胤禎（高允貞）

  • 魯常泫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 盧允瑞

  • 朴炯植

  • 申昇勳

  • 辛叡恩

  • 申賢智

  • Arden Cho

  • 安恩真

2025年MAMA頒獎典禮｜紅毯主持人、表演藝人

  • 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智

2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）

  • 紅毯表演藝人：
    11/28（五）CHAPTER 1：izna、KickFlip
    11/29（六）CHAPTER 2：Hearts2Hearts、TWS

2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜表演陣容

2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。

第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！

11/28（五）CHAPTER 1

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • i-dle

  • MIRROR

  • NCT WISH

  • TREASURE

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Super Junior

  • ENHYPEN

  • BABYMONSTER

  • ALPHA DRIVE ONE

  • IVE

  • BOYNEXTDOOR

  • MEOVV

  • TWS

  • Hearts2Hearts

  • BUMSUP

11/29（六）CHAPTER 2

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • G-Dragon

  • aespa

  • TXT

  • JO1

  • IDID

  • Kyoka

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

  • RIIZE

  • ALLDAY PROJECT

  • CORTIS

  • KickFlip

  • izna

2025年MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單

最佳男組合

  • SEVENTEEN

  • TOMORROW X TOGETHER

  • BOYNEXTDOOR

  • ENHYPEN

  • RIIZE

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳女組合

  • aespa

  • BABYMONSTER

  • i-dle

  • IVE

  • LE SSERAFIM

  • TWICE

2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男歌手

  • MARK

  • 伯賢

  • Jin

  • G-DRAGON

  • j-hope

最佳女歌手

  • 雨琦

  • JENNIE

  • JISOO

  • 太妍

  • ROSÉ

最佳新人

  • AHOF

  • ALLDAY PROJECT

  • Baby DONT Cry

  • CLOSE YOUR EYES

  • 🏆CORTIS

  • 🏆Heart2Hearts

  • IDID

  • izna

  • KickFlip

  • KiiiKiii

2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男子個人舞蹈表演

  • MARK《1999》

  • KEY《HUNTER》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • j-hope《MONA LISA》

  • KAI《Wait On Me》

最佳女子個人舞蹈表演

  • 多榮《body》

  • MINNIE《HER》

  • JENNIE《like JENNIE》

  • JISOO《earthquake》

  • KARINA《UP》

最佳男子舞蹈表演組合

  • SEVENTEEN《THUNDER》

  • BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》

  • NCT DREAM《When I'm With You》

  • NCT WISH《poppop》

  • PLAVE《Dash》

  • RIIZE《Fly Up》

  • TWS《Countdown!》

最佳女子舞蹈表演組合

  • ILLIT《Cherish (My Love)》

  • aespa《Whiplash》

  • BABYMONSTER《DRIP》

  • BLACKPINK《JUMP》

  • IVE《REBEL HEART》

  • LE SSERAFIM《HOT》

最佳個人歌唱表演

  • 道英《Memory》

  • Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》

  • 李茂珍《Coming Of Age Story》

  • 太妍《Letter To Myself》

  • ROSÉ《toxic till the end》

最佳歌唱表演組合

  • DAVICHI《Stitching》

  • HIGHLIGHT《Endless Ending》

  • MEOVV《DROP TOP》

  • TREASURE《YELLOW》

  • ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》

最佳表演樂團

  • N.Flying《Everlasting》

  • CNBLUE《A Sleepless Night》

  • DAY6《Maybe Tomorrow》

  • QWER《Dear》

  • Xdinary Heroes《Beautiful Life》

最佳說唱表演

  • HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》

  • Dynamicduo & GUMMY《Take Care》

  • BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》

  • pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》

  • TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》

最佳合作

  • MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》

  • JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • ROSÉ , Bruno Mars《APT.》

  • V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》

最佳原聲帶

  • 朴孝信《HERO (From 烈火救援》

  • TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》

  • BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》

  • HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》

  • Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》

最佳音樂錄影帶

  • 李燦赫《Vivid LaLa Love》

  • JENNIE《ZEN》

  • aespa《Dirty Work》

  • ALLDAY PROJECT《FAMOUS》

  • BLACKPINK《JUMP》

最佳編舞

  • JENNIE《like JENNIE》

  • aespa《Whiplash》

  • ALLDAY PROJECT《WICKED》

  • CORTIS《GO!》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

2025年MAMA頒獎典禮｜售票時間票價、座位圖

  • VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline

  • VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline

  • 公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10

  • 演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）

  • 售票平台：Cityline

  • 座位圖：

2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）

❣️演唱會資訊一把抓：全部韓男團韓女團華語東洋歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館

其他人也在看

大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生

大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生

南韓年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》睽違7年重返香港，昨（28）及今日在啟德體育園區舉行。因應26日香港大埔宏福苑發生嚴重火災造成多人傷亡，典禮以低調莊重方式進行。第二天由影后金憓秀主持，她全身黑色西裝現身，胸前別上黑絲帶，氣氛凝重莊嚴。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MAMA／GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家

MAMA／GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家

「2025 MAMA Awards」第二日今晚在香港登場，韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）一現身就成為全場焦點。他頂著一頂超吸睛的巨大毛帽走上頒獎台，以歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》拿下本日第一個揭曉的獎項「最佳男子個人舞蹈表演」。一開口，GD沒有先談自己，而是語氣沉重地提到香港日前的大火災難，向所有受影響的市民致意。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉

MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉

南韓年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」首日典禮於28日在香港啟德體育園區舉行，雖因日前香港大火造成重大人員傷亡而在舉辦前備受關注，但第一天活動仍順利完成。典禮中，BLACKPINK成員Rosé以〈APT.〉獲頒「年度歌曲」，而她因正隨國際巡演而未能到場領獎，以預錄影片接受頒獎。此次得獎引發部分媒體與粉絲討論，原因在於〈APT.〉去年已在同一典禮上與Bruno Mars同台演出。陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MAMA朴寶劍率全場為香港默哀20秒 RIIZE獲獎廣東話致意

MAMA朴寶劍率全場為香港默哀20秒 RIIZE獲獎廣東話致意

韓國音樂盛事2025 MAMA AWARDS今起（11/28）一連兩天在香港舉辦，由於宏福苑大火造成至少128人死亡，典禮在香港啟德主場館登場時，氣氛沉重，主持人朴寶劍一身黑西裝、黑絲帶現身，全場靜默20秒致哀。

太報 ・ 1 天前
施孝榮兒子帥成這樣 李翊君質疑「這一點」笑翻小巨蛋

施孝榮兒子帥成這樣 李翊君質疑「這一點」笑翻小巨蛋

傳唱天后李翊君今天擔任「民歌50高峰會 最終加場」小巨蛋的驚喜嘉賓，上月才攻蛋的她感性表示：「民歌對我來講在成長過程中，是青春裡非常美好的的記憶，也是我音樂上非常重要的養分，對我來講，我算是小輩，曾參與民歌演出很榮幸。」李翊君以特別嘉賓身分亮相，與施孝榮合唱《請跟我來》，她還獻唱了《恰似你的溫柔》、

自由時報 ・ 4 小時前
民歌50高峰會唱一半「13位民歌手從觀眾席走出來全場嗨翻」 挑戰體力1天連唱兩場

民歌50高峰會唱一半「13位民歌手從觀眾席走出來全場嗨翻」 挑戰體力1天連唱兩場

2025「民歌50高峰會 最終加場」台北場11月29日在台北小巨蛋登場，他們這次為了滿足大家的需求，一天連唱兩場，超過半百的民歌手們由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、特別嘉賓 李翊君，一共演唱超過40首歌，首首掀回憶殺，引全場大合唱。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
民歌歌手常有台灣國語！李翊君爆料經典曲〈萍聚〉被唱成「白觀音」

民歌歌手常有台灣國語！李翊君爆料經典曲〈萍聚〉被唱成「白觀音」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導2025「民歌50高峰會最終加場」台北場於今（29）日在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前
MAMA／BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關　全場驚呆

MAMA／BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關　全場驚呆

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於11月28日在香港啟德體育園主場館舉行，這也是典禮暌違七年重返香港。由於香港宏福苑26日大火造成重大傷亡，頒獎典禮雖如期舉辦，但整體氛圍大幅降溫，舞台從歡慶轉為哀悼與節制。典禮中，多組藝人透過舞台向香港致意，其中男團BOYNEXTDOOR成員 JAEHYUN（明宰鉉） 的表現也受到關注。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李順載告別紀錄影片曝光！大咖集結送別　李瑞鎮爆哭配音

李順載告別紀錄影片曝光！大咖集結送別　李瑞鎮爆哭配音

【緯來新聞網】被南韓人民稱為「國民爺爺」的演員李順載，長年在影視界活動，被譽為「國民爺爺」，以溫和形

緯來新聞網 ・ 7 小時前
MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安

MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於今（28日）在香港啟德體育園主場館舉行，典禮氛圍因26日大埔宏福苑火災造成的重大傷亡而格外肅穆。開場主持人朴寶劍帶領全場默哀30秒，向罹難者與家屬致上最深的哀悼。典禮現場，眾多藝人也透過舞台向香港火災受災戶表達關懷，其中女團 aespa 的得獎感言也引發關注。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告　法院判決曝光她「代言價碼」

請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告　法院判決曝光她「代言價碼」

人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MAMA陰間男團「SAJA BOYS」舞台確定喊卡！　粉絲喊遺憾：希望之後公開練習影片

MAMA陰間男團「SAJA BOYS」舞台確定喊卡！　粉絲喊遺憾：希望之後公開練習影片

【緯來新聞網】2025 MAMA Awards 28、29日一連兩天在香港舉辦，因遇上香港宏福苑大火

緯來新聞網 ・ 5 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」　男星悲慟證實

昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」　男星悲慟證實

憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」

中時新聞網 ・ 2 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻

獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻

邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。

中時新聞網 ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻　邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊

兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻　邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊

許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。

太報 ・ 21 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...

styletc ・ 11 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」　《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲

上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」　《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。

鏡報 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆

濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆

日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。

造咖 ・ 3 小時前