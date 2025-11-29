MAMA 2025 即時得獎名單／《Golden》拿下OST獎、G-DRAGON奪最佳男歌手！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…頒獎典禮不斷更新
2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。由於香港宏福苑大火造成傷亡，儘管頒獎典禮照常舉辦，但並無如往常般盛大的開場。11/29第二天由主持人金憓秀與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。
《Kpop 獵魔女團》特別舞台由為「振宇」配音的安孝燮開場，BABYMONSTER 成員 PHARITA、AHYEON、RORA 組成「HUNTR/X」熱唱《What It Sounds Like》、《Golden》，將電影中的高潮從銀幕搬上舞台！G-DRAGON 抱走最佳男歌手、最佳男子個人舞蹈表演獎，並帶來壓軸演出；ZEROBASEONE 帶來如電影般的舞台、Stray Kids 公開新專輯中的新曲初舞台；此外還有 TOMORROW X TOGETHER、aespa等精彩舞台。2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。
11/29得獎名單
最佳男子個人舞蹈表演：G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
FAVORITE RISING ARTIST：izna
最佳編舞：aespa《Whiplash》
VISA SUPER STAGE ARTIST：TOMORROW X TOGETHER
最佳男歌手：G-DRAGON
最佳女子舞蹈表演組合：aespa《Whiplash》
OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts
MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《獵魔女團》
最受喜愛亞洲歌手：JO1
最佳突破藝人：ALLDAY PROJECT
WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE
最佳OST：Huntrix《Golden》（from《獵魔女團》）
表演舞台：
BABYMONSTER 成員 PHARITA、AHYEON、RORA《What It Sounds Like》、《GOLDEN》
RIIZE《Bag Bag Back》、《Fame》
更多相關新聞
👉大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生
👉GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家
2025年MAMA頒獎典禮第一天（11/28）主持人朴寶劍眼眶含淚登台，傳遞哀悼和慰問，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。表演嘉賓包括Super Junior《Mr. Simple》、《Bonamana》、《Sorry, Sorry》多首經典組曲，掀一波粉絲回憶殺，i-dle演唱《Good Thing》、BABYMONSTER《We Go Up》、《Drip》展現舞台實力。
11/28得獎名單
FANS’ CHOICE Top10 男藝人：伯賢、SEVENTEEN、Jin、ENHYPEN、G-DRAGON、j-hope、NCT DREAM、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE
FANS’ CHOICE Top10 女藝人：IRENE、IU、ILLIT、aespa、BABYMONSTER、Hearts2Hearts、i-dle、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE
TELASA全球喜愛藝人：ENHYPEN
最受喜愛女團：IVE
最受喜愛男團：BOYNEXTDOOR
全球最愛表演組合：IVE
最佳新人：CORTIS、Hearts2Hearts
全球流行歌曲：IVE《REBEL HEART》
Inspiring Achievement：Super Junior
年度歌曲：Rosé and Bruno Mars《Apt.》
年度粉絲票選：ENHYPEN
更多相關新聞
👉朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」
👉aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安
👉BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關 全場驚呆
👉出道才100天就獲MAMA 新人！CORTIS趙雨凡首喊COER逼哭粉絲
👉RIIZE獲獎「他全程廣東話慰問」！全員戴絲帶：獻給需要安慰的人
2025 MAMA AWARDS 聲明：
「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。
為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。
我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」
💗MAMA經典合作舞台有哪些？李孝利 & BIGBANG、Block B & BTS防彈少年團…話題盤點
💗2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士登場
2025年MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人
時間：
2025/11/28（五）
紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
2025/11/29（六）
紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
地點：香港啟德體育園主場館
11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍
11/29（六）Day2 主持人：金憓秀
2025年MAMA頒獎典禮｜直播平台
直播平台：HBO Max（需訂閱）、台灣大哥大MyVideo（月租會員可收看）
電視台：tvN Asia（中華電信MOD 376頻道）
YouTube直播：Mnet K-POP、Mnet TV、M2、KCON official
2025年MAMA頒獎典禮｜特別舞台
第一天（CHAPTER 1）將由主持人朴寶劍和《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR 成員明宰鉉、金雲鶴，CORTIS成員 成玹、MARTI，TREASURE 成員崔玹碩、YOSHI、HARUTO 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。
第二天（CHAPTER 2）主持人金憓秀將與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。
此外今年 MAMA 特別與 Netflix人氣動畫《Kpop 獵魔女團》合作，由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成片中女團「HUNTR/X」；但原定由BOYNEXTDOOR金桐儇、RIIZE元彬、TWS申惟、ZB1朴乾旭和韓維辰組成的「Saja Boys」舞台確定取消。
其他精彩演出還有Mnet選秀節目出道的新人組合 ALPHA DRIVE ONE 的MAMA初舞台；傳奇K-POP男團 Super Junior 也將帶來特別演出，與全球觀眾一起慶祝出道20周年；Stray Kids 則帶來新專輯中的新曲初舞台。
2025年MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓
周潤發
全余贇
曹世鎬
曺柔理
曹瀚結
朱智勛
車珠英
崔代勳
惠利
安孝燮
李光洙
李到晛
李洙赫
李濬榮
李浚赫
任時完
張度練
高胤禎（高允貞）
魯常泫
盧允瑞
朴炯植
申昇勳
辛叡恩
申賢智
Arden Cho
安恩真
2025年MAMA頒獎典禮｜紅毯主持人、表演藝人
紅毯主持人：曹世鎬、申賢智
紅毯表演藝人：
11/28（五）CHAPTER 1：izna、KickFlip
11/29（六）CHAPTER 2：Hearts2Hearts、TWS
2025年MAMA頒獎典禮｜表演陣容
2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。
第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！
11/28（五）CHAPTER 1
i-dle
MIRROR
NCT WISH
TREASURE
Super Junior
ENHYPEN
BABYMONSTER
ALPHA DRIVE ONE
IVE
BOYNEXTDOOR
MEOVV
TWS
Hearts2Hearts
BUMSUP
11/29（六）CHAPTER 2
G-Dragon
aespa
TXT
JO1
IDID
Kyoka
Stray Kids
ZEROBASEONE
RIIZE
ALLDAY PROJECT
CORTIS
KickFlip
izna
2025年MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單
最佳男組合
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
最佳女組合
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
最佳男歌手
MARK
伯賢
Jin
G-DRAGON
j-hope
最佳女歌手
雨琦
JENNIE
JISOO
太妍
ROSÉ
最佳新人
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
🏆CORTIS
🏆Heart2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
最佳男子個人舞蹈表演
MARK《1999》
KEY《HUNTER》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
j-hope《MONA LISA》
KAI《Wait On Me》
最佳女子個人舞蹈表演
多榮《body》
MINNIE《HER》
JENNIE《like JENNIE》
JISOO《earthquake》
KARINA《UP》
最佳男子舞蹈表演組合
SEVENTEEN《THUNDER》
BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》
NCT DREAM《When I'm With You》
NCT WISH《poppop》
PLAVE《Dash》
RIIZE《Fly Up》
TWS《Countdown!》
最佳女子舞蹈表演組合
ILLIT《Cherish (My Love)》
aespa《Whiplash》
BABYMONSTER《DRIP》
BLACKPINK《JUMP》
IVE《REBEL HEART》
LE SSERAFIM《HOT》
最佳個人歌唱表演
道英《Memory》
Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》
李茂珍《Coming Of Age Story》
太妍《Letter To Myself》
ROSÉ《toxic till the end》
最佳歌唱表演組合
DAVICHI《Stitching》
HIGHLIGHT《Endless Ending》
MEOVV《DROP TOP》
TREASURE《YELLOW》
ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》
最佳表演樂團
N.Flying《Everlasting》
CNBLUE《A Sleepless Night》
DAY6《Maybe Tomorrow》
QWER《Dear》
Xdinary Heroes《Beautiful Life》
最佳說唱表演
HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》
Dynamicduo & GUMMY《Take Care》
BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》
pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》
TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》
最佳合作
MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》
JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
ROSÉ , Bruno Mars《APT.》
V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》
最佳原聲帶
朴孝信《HERO (From 烈火救援》
TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》
BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》
HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》
Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》
最佳音樂錄影帶
李燦赫《Vivid LaLa Love》
JENNIE《ZEN》
aespa《Dirty Work》
ALLDAY PROJECT《FAMOUS》
BLACKPINK《JUMP》
最佳編舞
JENNIE《like JENNIE》
aespa《Whiplash》
ALLDAY PROJECT《WICKED》
CORTIS《GO!》
G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
2025年MAMA頒獎典禮｜售票時間、票價、座位圖
VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline
VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline
公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10
演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）
售票平台：Cityline
座位圖：
❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
其他人也在看
大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生
南韓年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》睽違7年重返香港，昨（28）及今日在啟德體育園區舉行。因應26日香港大埔宏福苑發生嚴重火災造成多人傷亡，典禮以低調莊重方式進行。第二天由影后金憓秀主持，她全身黑色西裝現身，胸前別上黑絲帶，氣氛凝重莊嚴。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉
南韓年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」首日典禮於28日在香港啟德體育園區舉行，雖因日前香港大火造成重大人員傷亡而在舉辦前備受關注，但第一天活動仍順利完成。典禮中，BLACKPINK成員Rosé以〈APT.〉獲頒「年度歌曲」，而她因正隨國際巡演而未能到場領獎，以預錄影片接受頒獎。此次得獎引發部分媒體與粉絲討論，原因在於〈APT.〉去年已在同一典禮上與Bruno Mars同台演出。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MAMA／GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家
「2025 MAMA Awards」第二日今晚在香港登場，韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）一現身就成為全場焦點。他頂著一頂超吸睛的巨大毛帽走上頒獎台，以歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》拿下本日第一個揭曉的獎項「最佳男子個人舞蹈表演」。一開口，GD沒有先談自己，而是語氣沉重地提到香港日前的大火災難，向所有受影響的市民致意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安
2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於今（28日）在香港啟德體育園主場館舉行，典禮氛圍因26日大埔宏福苑火災造成的重大傷亡而格外肅穆。開場主持人朴寶劍帶領全場默哀30秒，向罹難者與家屬致上最深的哀悼。典禮現場，眾多藝人也透過舞台向香港火災受災戶表達關懷，其中女團 aespa 的得獎感言也引發關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
周華健11/29高雄巨蛋開唱！演唱會時間地點、入場須知、實名制驗證一次看
周華健時隔4年再攻北高雙蛋！《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》宣布將於9/20在台北小巨蛋、11/29在高雄巨蛋舉辦；演唱會門票於6/27開放台新卡友優先購、6/28陀原售票系統全面開賣！國民歌王周華健出道40年，演唱過不少熱門歌曲，如《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《明天我要嫁給你》、《有沒有一首歌會讓你想起我》等等至今都是經典。有別於先前《少年俠客》的巡演風格，這次全新的《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》會更著重周華健歷年來的經典歌曲，周華健也透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，保證「全程無尿點」！周華健演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 個月前
MAMA／RIIZE獲獎「他全程廣東話慰問」！全員戴絲帶：獻給需要安慰的人
「2025 MAMA Awards」今（28日）在香港登場，在宏福苑大火造成重大傷亡的沉重氛圍下，典禮明顯降低歡慶調性。除了主持人朴寶劍開場代表全場默哀外，韓國人氣男團 RIIZE 成員 Anton（李燦榮）更因為「以廣東話發表得獎感言」引發網路大讚，被網友形容是「超有誠意的慰問」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
CORTIS奪獎！台灣成員趙雨凡「1舉動」小粉紅氣炸 怒轟：不認同中國嗎
南韓年度音樂盛事 2025 MAMA Awards 今年在香港登場，新人男團 CORTIS 以〈GO!〉在全球爆紅，28 日拿下出道百天就迎來的新人獎榮耀。隊長 MARTIN 率先致詞，向香港宏福苑大火的罹難者表達哀悼；台灣籍成員 JAMES（趙雨凡） 隨後以英文致詞，感謝粉絲 COER 的支持，也在典禮上第一次公開喊出粉絲名，引起現場尖叫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
金屬外交！林昶佐芬蘭開唱 閃靈、血肉果汁機炸裂F:F:F音樂節
響應「2025 歐洲台灣文化年」，外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節（下稱 F:F:F音樂節）昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，駐芬蘭大使林昶佐也帶著閃靈一起登台，還和當地知名小提琴手Olli Vänskä攜手合作，搭起台芬友誼橋梁，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。還有血肉果汁機、恆月三途，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 20 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 12 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前