Yahoo奇摩娛樂新聞

MAMA 2025 即時得獎名單／Cortis、Hearts2Hearts獲最佳新人 不斷更新

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。由於香港宏福苑大火傷亡慘重，儘管頒獎典禮照常舉辦，但並無如往常般盛大的開場。第一天主持人朴寶劍眼眶含淚登台，傳遞哀悼和慰問，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。

2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。

即時得獎名單

  • FANS’ CHOICE獎 Male Top10 ：ENHYPEN, RIIZE, Stray Kids

  • FANS’ CHOICE獎 Female Top10 ：BABYMONSTER, IVE

  • TELASA全球最愛藝人：ENHYPEN

  • 最受喜愛女子組合：IVE

  • 最佳新人：CORTIS, Hearts2Hearts

更多相關新聞

👉朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」

廣告

2025 MAMA AWARDS 聲明：

「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。

為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。

我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」

💗MAMA經典合作舞台有哪些？李孝利 & BIGBANG、Block B & BTS防彈少年團…話題盤點
💗2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士登場

2025年MAMA頒獎典禮｜時間地點、主持人

  • 時間：
    2025/11/28（五）紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30
    2025/11/29（六）紅毯 16:30（取消）｜典禮 18:30

  • 地點：香港啟德體育園主場館

  • 11/28（五）Day1 主持人：朴寶劍

  • 11/29（六）Day2 主持人：金憓秀

  • MAMA官方IGM COUNTDOWN

2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮主持人，第一天朴寶劍，第二天金憓秀。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜直播平台

2025年MAMA頒獎典禮｜特別舞台

第一天（CHAPTER 1）將由主持人朴寶劍和《街頭女戰士3》韓國隊 BUMSUP，以及 BOYNEXTDOOR 成員明宰鉉、金雲鶴，CORTIS成員 成玹、MARTI，TREASURE 成員崔玹碩、YOSHI、HARUTO 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲《쾌지나칭칭（Kwaejina Chingching）》。

第二天（CHAPTER 2）主持人金憓秀將與 Stray Kids 成員 Felix 一同帶來特別開場表演，隨後由 ZEROBASEONE 成員成韓彬及《街頭女戰士3》大阪隊的人氣舞者 KYOKA 帶來獨家演出。

此外今年 MAMA 特別與 Netflix人氣動畫《Kpop 獵魔女團》合作，由BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA組成片中女團「HUNTR/X」；「Saja Boys」則是由BOYNEXTDOOR金桐儇、RIIZE元彬、TWS申惟、ZB1朴乾旭和韓維辰，將電影中的高潮對決從銀幕搬上舞台！

其他精彩演出還有Mnet選秀節目出道的新人組合 ALPHA DRIVE ONE 的MAMA初舞台；傳奇K-POP男團 Super Junior 也將帶來特別演出，與全球觀眾一起慶祝出道20周年；Stray Kids 則帶來新專輯中的新曲初舞台。

2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮將與《獵魔女團》合作推出特別舞台。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜頒獎嘉賓

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 崔代勳

  • 惠利

  • 安孝燮

  • 李光洙

  • 李到晛

  • 李洙赫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 李濬榮

  • 李浚赫

  • 任時完

  • 張度練

  • 高胤禎（高允貞）

  • 魯常泫

2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 頒獎嘉賓。（圖／mnet_mama IG）

  • 盧允瑞

  • 朴炯植

  • 申昇勳

  • 辛叡恩

  • 申賢智

  • Arden Cho

  • 安恩真

2025年MAMA頒獎典禮｜紅毯主持人、表演藝人

  • 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智

2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯主持人：曹世鎬、申賢智。（圖／mnet_mama IG）

  • 紅毯表演藝人：
    11/28（五）CHAPTER 1：izna、KickFlip
    11/29（六）CHAPTER 2：Hearts2Hearts、TWS

2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA 紅毯表演藝人。（圖／mnet_mama IG）

2025年MAMA頒獎典禮｜表演陣容

2025 MAMA頒獎典禮的表演嘉賓公布，第一天包括Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE等人氣韓團，還有剛透過選秀節目《BOYS II PLANET》成團出道的ALPHA DRIVE ONE；《街頭女戰士3》韓國隊BUMSUP也將登台表演！10/20追加公布i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE四組陣容。

第二天首波公開7組卡司，廣受國際粉絲喜愛的Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE，還有今年剛出道就表現相當亮眼的ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna等，會帶來什麼樣的舞台讓人期待。第二波更是邀請G-Dragon、aespa、TXT、JO1、IDID、《街頭女戰士3》Kyoka登台演出！

11/28（五）CHAPTER 1

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • i-dle

  • MIRROR

  • NCT WISH

  • TREASURE

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Super Junior

  • ENHYPEN

  • BABYMONSTER

  • ALPHA DRIVE ONE

  • IVE

  • BOYNEXTDOOR

  • MEOVV

  • TWS

  • Hearts2Hearts

  • BUMSUP

11/29（六）CHAPTER 2

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2 臉書）

  • G-Dragon

  • aespa

  • TXT

  • JO1

  • IDID

  • Kyoka

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）
2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

  • RIIZE

  • ALLDAY PROJECT

  • CORTIS

  • KickFlip

  • izna

2025年MAMA頒獎典禮｜獎項入圍名單

最佳男組合

  • SEVENTEEN

  • TOMORROW X TOGETHER

  • BOYNEXTDOOR

  • ENHYPEN

  • RIIZE

  • Stray Kids

  • ZEROBASEONE

2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳男組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳女組合

  • aespa

  • BABYMONSTER

  • i-dle

  • IVE

  • LE SSERAFIM

  • TWICE

2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳女組合入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男歌手

  • MARK

  • 伯賢

  • Jin

  • G-DRAGON

  • j-hope

最佳女歌手

  • 雨琦

  • JENNIE

  • JISOO

  • 太妍

  • ROSÉ

最佳新人

  • AHOF

  • ALLDAY PROJECT

  • Baby DONT Cry

  • CLOSE YOUR EYES

  • CORTIS

  • Heart2Hearts

  • IDID

  • izna

  • KickFlip

  • KiiiKiii

2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
2025 MAMA 最佳新人入圍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

最佳男子個人舞蹈表演

  • MARK《1999》

  • KEY《HUNTER》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • j-hope《MONA LISA》

  • KAI《Wait On Me》

最佳女子個人舞蹈表演

  • 多榮《body》

  • MINNIE《HER》

  • JENNIE《like JENNIE》

  • JISOO《earthquake》

  • KARINA《UP》

最佳男子舞蹈表演組合

  • SEVENTEEN《THUNDER》

  • BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》

  • NCT DREAM《When I'm With You》

  • NCT WISH《poppop》

  • PLAVE《Dash》

  • RIIZE《Fly Up》

  • TWS《Countdown!》

最佳女子舞蹈表演組合

  • ILLIT《Cherish (My Love)》

  • aespa《Whiplash》

  • BABYMONSTER《DRIP》

  • BLACKPINK《JUMP》

  • IVE《REBEL HEART》

  • LE SSERAFIM《HOT》

最佳個人歌唱表演

  • 道英《Memory》

  • Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》

  • 李茂珍《Coming Of Age Story》

  • 太妍《Letter To Myself》

  • ROSÉ《toxic till the end》

最佳歌唱表演組合

  • DAVICHI《Stitching》

  • HIGHLIGHT《Endless Ending》

  • MEOVV《DROP TOP》

  • TREASURE《YELLOW》

  • ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》

最佳表演樂團

  • N.Flying《Everlasting》

  • CNBLUE《A Sleepless Night》

  • DAY6《Maybe Tomorrow》

  • QWER《Dear》

  • Xdinary Heroes《Beautiful Life》

最佳說唱表演

  • HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》

  • Dynamicduo & GUMMY《Take Care》

  • BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》

  • pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》

  • TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》

最佳合作

  • MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》

  • JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

  • ROSÉ , Bruno Mars《APT.》

  • V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》

最佳原聲帶

  • 朴孝信《HERO (From 烈火救援》

  • TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》

  • BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》

  • HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》

  • Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》

最佳音樂錄影帶

  • 李燦赫《Vivid LaLa Love》

  • JENNIE《ZEN》

  • aespa《Dirty Work》

  • ALLDAY PROJECT《FAMOUS》

  • BLACKPINK《JUMP》

最佳編舞

  • JENNIE《like JENNIE》

  • aespa《Whiplash》

  • ALLDAY PROJECT《WICKED》

  • CORTIS《GO!》

  • G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

2025年MAMA頒獎典禮｜售票時間票價、座位圖

  • VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline

  • VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline

  • 公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10

  • 演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）

  • 售票平台：Cityline

  • 座位圖：

2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）
2025 MAMA頒獎典禮座位圖。（圖／mnet_mama IG）

❣️演唱會資訊一把抓：全部韓男團韓女團華語東洋歐美
👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！
👉2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館

其他人也在看

朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」

朴寶劍為香港祈禱 主持MAMA強忍淚水「開場默哀30秒」

2025 MAMA頒獎典禮，28日在香港舉辦，由於香港宏福苑大火傷亡慘重，儘管頒獎典禮照常舉辦，但並無如往常般盛大的開場。主持人朴寶劍眼眶含淚登台，傳遞哀悼和慰問，並鞠躬默哀30秒，現場一片肅靜。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
2025 MAMA／先頒「禁叫令」 朴寶劍、金憓秀開場先致哀

2025 MAMA／先頒「禁叫令」 朴寶劍、金憓秀開場先致哀

2025 MAMA／先頒「禁叫令」 朴寶劍、金憓秀開場先致哀

EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」

香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」

香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品　準時8點超商報到

獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品　準時8點超商報到

藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
員工被控熊抱性騷啦啦隊女神！黑人當面「親自道歉」　真實內幕曝

員工被控熊抱性騷啦啦隊女神！黑人當面「親自道歉」　真實內幕曝

「新北國王」啦啦隊的隊長Amber（倩宇）今天出席「2025鱸石共鮮節」活動，提到樂天啦啦隊韓籍成員廉世彬昨爆出長期遭韓籍經紀人鹹豬手而飽受身心折磨，Amber兩年前也曾遭聯盟的人熊抱，今天Amber透露當時事後執行長黑人陳建州有道歉，「黑哥當天也在，他就道歉說因為對方喝多了。」蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了　「配合警局調查」

蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了　「配合警局調查」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后蔡依林即將於12月30日、31日以及明年1月1日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE」演唱會，而11月23日開放買票時，卻發生嚴重的...

FTNN新聞網 ・ 10 小時前
周華健11/29高雄巨蛋開唱！演唱會時間地點、入場須知、實名制驗證一次看

周華健11/29高雄巨蛋開唱！演唱會時間地點、入場須知、實名制驗證一次看

周華健時隔4年再攻北高雙蛋！《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》宣布將於9/20在台北小巨蛋、11/29在高雄巨蛋舉辦；演唱會門票於6/27開放台新卡友優先購、6/28陀原售票系統全面開賣！國民歌王周華健出道40年，演唱過不少熱門歌曲，如《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《明天我要嫁給你》、《有沒有一首歌會讓你想起我》等等至今都是經典。有別於先前《少年俠客》的巡演風格，這次全新的《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》會更著重周華健歷年來的經典歌曲，周華健也透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，保證「全程無尿點」！周華健演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 個月前
香港宏福苑大火！　韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安

香港宏福苑大火！　韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安

香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...

華視 ・ 10 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」

（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」

樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦

自由時報 ・ 1 天前
台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機

台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機

國旅被批評沒有創新、費用又高，行政院明（2026）年要推出平日住宿補貼搶救國旅。台東縣為了要吸引遊客，今年輔導30家旅宿餐飲，透過「看得見、聞得到、摸得到、感受得到」的慢旅行程，融入旅遊路線留住遊客，在明年刺激國旅方案成為更有吸引力的地區。

公視新聞網 ・ 1 天前
新竹人太猛了！遠東巨城週年慶首日業績直衝6.3億元

新竹人太猛了！遠東巨城週年慶首日業績直衝6.3億元

【民眾新聞網方健龍新竹報導】Big City遠東巨城購物中心週年慶今（27）日正式點燃戰火，一早尚未10點，停 […]

民眾日報 ・ 1 天前
新竹人全出動！遠東巨城周年慶首日業績衝出6.3億 創新紀錄

新竹人全出動！遠東巨城周年慶首日業績衝出6.3億 創新紀錄

新竹人年度採購盛事，遠東巨城購物中心與SOGO新竹店周年慶27日開跑，一早10點未到，停車場入口已湧現車潮、排隊人龍，開門瞬間人潮秒湧入場，在家電、珠寶、黃金、保養品、冬衣熱賣帶動下，首日業績（含SOGO新竹）達6.3億年增5%。

中時財經即時 ・ 1 天前

曾代表台灣選美！女星昔車禍毀容「砸500萬」重生

女星徐千京的外型亮眼，曾代表台灣參加環球小姐選美比賽，現在活躍於影視圈。最近，她發文分享7、8年前遇車禍，幾乎毀容，所幸在媽媽、李進良醫師的鼓勵、協助下，終於重獲新生。

中時新聞網 ・ 11 小時前
服務偏鄉收視戶與推動地方文化 南投蟬聯優等獎

服務偏鄉收視戶與推動地方文化 南投蟬聯優等獎

記者劉晴文／南投報導 南投推動地方文化、電視收視普及受到肯定，繼一一三年度獲國家通訊…

中華日報 ・ 42 分鐘前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡　後輩演員鞠躬送別

「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡　後輩演員鞠躬送別

南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
料理節目大PK！KID接主持棒「回應坤達近況」　曝《玩很大》氣氛陰陰的

料理節目大PK！KID接主持棒「回應坤達近況」　曝《玩很大》氣氛陰陰的

台灣藝能界掀起一股料理節目熱潮，多位知名藝人紛紛加入這場廚藝較勁的行列。近期有一檔新的料理食境節目，由邰智源與羅時豐也首度聯手主持，藝人KID也是主持人之一，26日下午亮相活動，也被問到《綜藝玩很大》搭檔坤達的近況，表示對方目前尚未復工，節目錄製氣氛受到影響，但他仍堅持要將快樂傳遞給觀眾。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
濱崎步閃電宣布明天上海演唱會取消　花五天搭建舞台無奈拆

濱崎步閃電宣布明天上海演唱會取消　花五天搭建舞台無奈拆

日本天后濱崎步今天（28日）突然宣布原定於29日舉行的上海公演臨時喊卡。她表示包含來自日本與中國的共200名工作人員花費五天完成舞台搭建工程，但今天上午突然接獲中止演出的通知，「非常抱歉必須帶來這樣痛苦的消息」。

簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
2025MAMA如期舉辦！製作組改流程　特效舞台重新審查

2025MAMA如期舉辦！製作組改流程　特效舞台重新審查

香港新界大埔「宏福苑」昨(26)日發生嚴重火災，火勢一路延燒多棟大樓，死傷慘重。外界除了表達沉痛哀悼，也關注即將於28、29日在香港啟德體育園主場館舉辦的韓國音樂盛事MAMA是否如期進行？對此，MAM...

華視 ・ 1 天前
香港大火傷亡嚴重！韓大咖女團捐款200萬　陸成員難過祈福：願一切平安

香港大火傷亡嚴重！韓大咖女團捐款200萬　陸成員難過祈福：願一切平安

香港大埔宏福苑26日晚間突爆發五級嚴重大火，造成大量死傷並引發全港震動，截至今（28日）共94死、76傷，200人失蹤，消息一出牽動海外粉絲與演藝圈的關注。繼南韓SM娛樂及旗下男團 RIIZE 捐款支援後，超人氣女團aespa也在稍早宣布，捐出港幣50萬元（約新台幣 200 萬）予香港紅十字會，希望能為前線救援與災後安置提供實質協助。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了

許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前