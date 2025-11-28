MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安

記者王培驊／綜合報導

aespa獲獎後上台發言，隊長Karina向香港致意。（圖／翻攝自Mnet Plus）

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於今（28日）在香港啟德體育園主場館舉行，典禮氛圍因26日大埔宏福苑火災造成的重大傷亡而格外肅穆。開場主持人朴寶劍帶領全場默哀30秒，向罹難者與家屬致上最深的哀悼。典禮現場，眾多藝人也透過舞台向香港火災受災戶表達關懷，其中女團 aespa 的得獎感言也引發關注。

中國籍成員Ningning（寧藝卓）向消防員致敬。（圖／翻攝自Mnet Plus）

aespa獲獎後上台發言，隊長 Karina 表示：「致上最深的哀悼，還有很多失蹤者、還沒找到的家人們，真心地為他們祈禱。」而中國籍成員Ningning（寧藝卓） 則用中文表達對粉絲的感謝之餘，也特別提到火災事件：「感謝MAMA，感謝一直陪伴並支持我們的粉絲朋友們，能得到你們的認可是我們最幸福和驕傲的時刻，我們會繼續努力帶來更好的作品。最後，我想對大家說，對這次火災中遇難的所有同胞表示哀悼，致敬所有消防人員，希望大家都平安無事，盡快能聽到更多人報平安。」

寧藝卓以中文發言、向消防人員致敬的舉動，讓現場觀眾與網友都留下深刻印象，認為她的表達非常誠懇且具有溫度。本屆MAMA典禮因火災事件全面調整節目內容，所有表演和主持都以沉穩、哀悼為主軸，紅毯活動取消，舞台歌詞與表演細節也經緊急修改，並加入「Support Hong Kong」訊息，透過舞台表演與捐款行動向受災家庭與市民致意。

