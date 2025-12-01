MAMA／BABYMONSTER唱〈Golden〉惹議！雅賢飆高音挨轟像「尖叫雞」

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》29日在香港啟德體育園區進行第二日典禮。由於26日香港大埔宏福苑發生重大火警造成嚴重傷亡，官方緊急宣布縮減舞台規模、取消煙火與部分演出內容，其中包含原訂呈現動畫電影《Kpop獵魔女團》的合作舞台。最終，「Saja Boys」段落因概念牽涉「冥界」而被取消，「HUNTR/X」仍如期以真人形式登場，由女團BABYMONSTER三名成員Ahyeon（雅賢）、Rora、Parita化身角色演出，成為當晚備受關注的焦點。

BABYMONSTER團員Rora（上排左起）、Parita、Ahyeon，分別扮演《Kpop獵魔女團》動畫角色Zoey（下排左起）、Mira、Rumi，從髮型、妝容到服裝完美還原設定。（圖／翻攝自Mnet、Netflix）

節目由動畫中主角「振宇」的韓文版配音演員安孝燮率先現身，以全英文旁白揭開舞台序幕，他結合劇中語氣與原作氛圍說道：「全世界的K-POP粉絲都聚集在MAMA。今晚，你給了我光，而我將把這光再次回饋給你們……現在輪到他們了，是讓世界閃耀的時刻！」

一段引言後，BlackPink師妹「BABYMONSTER」的Ahyeon、Rora、Parita依序登場，分別扮演動畫角色Rumi、Zoey、Mira，從髮型、妝容到服裝完美還原設定。三人先後演唱〈What It Sounds Like〉與〈Golden〉，以高音、和聲及舞台動作重現電影中的女團「HUNTR/X」的形象，獲得台下熱烈反應。

不過，因〈Golden〉歌曲本身具高難度，加上演唱方式與現場收音問題，「HUNTR/X」的表演播出後，韓網與各國社群上立即出現兩派截然不同的反應。支持者留言如：「BABYMONSTER的golden真的太扯了！」、「雅賢真的很厲害，高音很漂亮！很有穿透力！」、「雅賢的高音強到讓我起雞皮疙瘩」、「Rora和Parita也很會唱歌啊！聲音很好聽」、「這首歌敢上台唱現場已經很猛了好嗎……」、「三位真的都好棒！大家別老是挑音色毛病」、「真的是從虛擬走進現實」、「第一次聽到唱這首歌這麼輕鬆的」等，稱讚三人在舞台上的穩定度與呈現力。

BABYMONSTER帶來《Kpop獵魔女團》特別舞台，化身成主角群HUNTR／X，演唱〈What It Sounds Like〉與〈Golden〉。（圖／翻攝自Mnet）

另一方面，也有不少網友集中討論雅賢的高音段落，例如：「最後兩聲像雞叫，有點難聽，不如不唱」、「硬要炫技飆高，音色真的很刺耳」、「整體來說是好聽的，但不懂為什麼要升key」、「Ahyeon的高音太尖銳了，是很高很厲害但聽感很吵，最後升key拉垮了像尖叫雞」、「唱得上去跟唱得好聽真的是兩回事」、「覺得好聽的人耳朵都要檢查了」等評論。

討論區中也出現對公司與製作方向的質疑，包括：「YG的聲樂老師到底在教什麼？」、「製作人楊賢碩只會一直叫雅賢唱一堆高音，也不管她的嗓子會不會負荷太多」、「到底為什麼什麼歌都要硬塞高音？合不合適也不想一下」等批評聲音。

Ahyeon（雅賢）在舞台上飆高音，掀起各大社群高熱度討論。（圖／翻攝自Mnet）

此外，原定與「HUNTR/X」一同呈現的動畫男團「Saja Boys」真人舞台，由BOYNEXTDOOR成員LEEHAN、RIIZE成員元彬、TWS成員申惟、ZEROBASEONE成員朴乾旭與韓維辰出演，但因設定包含「陰間使者」等概念，在香港火警事件後被判定過於敏感，節目方於29日下午正式宣布取消該段演出。至此，《Kpop獵魔女團》合作舞台僅保留「HUNTR/X」部分，全段舞台的亮相與後續社群反應，也成為典禮第二日討論度最高的話題之一。

